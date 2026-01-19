渣馬｜全馬男子冠軍比拉古明年再來挑戰紀錄 得獎港將目標放名古屋亞運

全城矚目的香港渣打馬拉松2026周日在維園決出所有賽項的獎牌得主，來自埃塞俄比亞的比拉古(Bizuneh Melaku Belachew)以2小時09分39秒首個衝線時聞歌起舞，相隔8年再在香港捧起男子組全馬總冠軍獎盃，時間跟賽道紀錄只差19秒，他表示明年會再來衝紀錄，並大呼：「我愛香港！」而香港一眾耳熟能詳的獎牌得主包括下周將滿42歲老將紀嘉文，都對9月名古屋亞運會的參賽資格虎視眈眈。

衝線跳舞慶祝

36歲的比拉古曾5次應邀來港參加渣馬，更於2017年以2小時10分31秒奪冠，今次以更佳的時間衝總後即場手舞足蹈，他表示：「在終點跳舞是我一貫慶祝勝利的方式。」比拉古賽後也說今年的風比以往都要大，但憑出眾的體能跑出只跟賽道紀錄的2小時09秒20（ 2019年）差19秒，他說：「今日風很大，我贏在備戰充足，我會再來香港挑戰這紀錄，主要是我很愛香港。」

黃尹雋奪全馬男子本地冠軍

肯亞的基寶路(Too Silas Kiprono)及Langat Francis Kipkorir(基高利)分別以2小時09分56秒及2小時09分59分位列亞軍及季軍，男子全馬本地冠軍黃尹雋受到大逆風影響只能以2小時26分47秒總排名第23名。而特邀的日本「最強市民跑手」川內優輝以2小時19分52秒列總排名第16位。

紀嘉文劍指名古屋亞運

本月25號將年屆42歲、第26次參加渣馬的長跑老將紀嘉文認老不認命，他在男子組半馬奪得全場總季軍，時間是1小時09分32秒，他賽後坦言仍有未了的長跑心願，那就是今年9月名古屋亞運會，他表示：「我未去過亞運，這是我現時練下去的最大動力，我真的老了，今次是我最後機會爭取亞運會。」阿紀已定下計劃，已報名參加下月（2月）底的大阪馬拉松，目標是達亞運標的2小時17分。

司徒兆殷大風中破PB

同樣視最後一次追亞運夢的還有34歲的「粉紅大佬」司徒兆殷，她周日出戰女子組全馬賽，以刷新個人最佳（PB）的2小時43分23秒奪本地女子組亞軍，她說：「能在今日如此大風中PB，證明我是有進步的，對我挑戰亞運資格打了一支強心針。」司徒兆殷已計劃參加3月1日的東京馬拉松，嚐試挑戰更佳的PB。

本地女子組全馬冠軍是亞運資格十拿九穩的羅映潮，她今日在女性生理周期影響下跑出2小時41分29秒，季軍是2小時46分38秒的黃卓寧。

男、女子10公里跑分別由主項三鐵的黃子圖（31分11秒）及中長跑的曾曉彤（35分35秒）奪冠。

記者：徐嘉華