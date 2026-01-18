Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全運會｜馬會派逾1100萬獎金 「小女車神」李思穎奪三金獲225萬盼分予隊友

即時體育
更新時間：16:46 2026-01-18 HKT
發佈時間：16:46 2026-01-18 HKT

​​香港賽馬會今日（18日）在沙田馬場舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向在第十五屆全運會奪得獎牌的港隊健兒派發逾1100萬港元獎金。當中「小女車神」李思穎憑今屆勇奪三面金牌，成為今屆獲獎金最多的港將，合共獲225萬港元。她坦言將把部分獎金分給公路單車的隊友，以感謝她們在賽事中的鼎力支持。

港隊今屆全運會締造歷史佳績，合共摘下9金、2銀、8銅，馬會亦按計劃向得獎運動員發放獎金總額達11,475,000港元。其中，單車運動員李思穎成功衛冕女子公路自行車個人賽，並勇奪三金，獲得獎金共225萬港元，為今次獲得獎金最多的運動員。李思穎表示會將自己的一部分獎金分給公路單車與她同場作賽的隊友：「沒有隊友支持，我不可能完成三金。」至於餘下獎金用途，李思穎指會先儲起，但暫未有具體開支計劃。

張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘在男子花劍團體賽奪金，隊伍合共獲150萬港元獎勵。張家朗與蔡俊彥均表示會與四名隊友平均分配獎金。談及用途，張家朗笑言獎金對日後生活有幫助，會「未雨綢繆」，先行儲蓄以應對不時之需；蔡俊彥則指部分獎金會儲起，並捐出一部分做善事：「有獎金會很開心，做運動員不是高收入工作，有額外收入會更有動力。」至於在女子重劍個人賽摘銅的佘繕妡則表示，獎金固然是推動力，但表示不會只著眼於金錢，更期望自己能專注本項目，持續提升表現。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
1小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
1小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
4小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
1小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
醫生教室
6小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
2小時前