渣馬｜黃尹雋跑到嘔憑堅持實現全馬「三連冠」 日本「最強市民跑手」川內優輝參加渣馬如夢想成真

兩位長跑名、香港全馬紀錄保持者黃尹雋及日本「最強市民跑手」川內優輝，周日受到超大風的影響跑到嘔！二人在全馬男子組比賽分別以位列第23（黃尹雋2小時26分47秒）及第16名（川內2小時19分52秒），賽後回到終點都顯得十分辛苦，但無損黃尹雋實現「三連冠」，而川內以「夢想成真」來形容參加香港渣馬的經驗。

黃尹雋賽後承認「跑到嘔」，他說：「今日主要是風勢超強，尾段三十幾公里時開始血糖低、想嘔，越跑越慢，沒法加速。」更搞笑是黃尹雋以本地第一名衝終點後，理應有個牌給他，識認他是本地第一但不知何解，沒人給他掛牌，未能使用特別通道進入場內，要透過公眾通道才能找到路入場內。

擁有香港紀錄（2小時15分26秒）的黃尹雋對於跑出的時間以及「三連冠」表示「收貨」：「每年跑渣馬都想做『香港第一』，但一年難過一年（三連冠），尤其每次跑我的壓力包袱都比其他對手大，他們好多時都看著我跑，他們可以放開跑，等機會趕過我，今日後斷其實我也「爆了偈」，好彩自己頂到回終點。」

下月將滿30歲的黃尹雋，下一個全馬是下月8號的巴黎全馬，他期望可以跑出2小時10分左右的成績。

川內優輝直言香港三隧三橋「十分難應付」

另一方的38歲日本「最強市民跑手」川內優輝，第一次參加渣馬，他過終點後顯得十分疲憊，要經理人扶著到旁邊的坐位坐很長一段時間，他坦言香港賽道「十分難應付」，持別是今日的超大風，更加大比賽難度。

去年初曾應邀到港參加港珠澳大橋半馬拉松賽的川內優輝，第一次見識香港渣馬的三隧三橋賽道，他也說：「這賽道十分難應付，是能在高速公路及隧道比賽，給我一個很難忘的印象及經驗。」

今日比賽時氣溫介乎攝氏17-22度，川內表示他感到天氣很暖和，但最大挑戰是「大逆風」，問他香港渣馬賽道可是他跑步生涯最難應付的，他即時舉出曾參加的其中兩場，包括曾在美國攝氏零下17度以及瑞典一仗在高達32度下比賽更難捱。

大讚香港渣馬在亞洲享負盛名 香港跑手友善可

川內很開心今日在這場地及天氣下能達到賽前目標2小時20分（他以2小時19分52秒完成比賽），說到再次來香港比賽，他大讚香港跑手十分友善，而且香港渣馬在亞洲享負盛名，他說：「今日能參加到香港渣馬，有如夢想成真！」

問到明年會否再來香港參加渣馬的全馬賽，他說：「要看看明年的比賽時間表，若配合到，我當然想再來參賽，但因為香港渣馬的期不定（去年二月舉行）。」

今年9月的亞運會將在名古屋舉行，曾於2014年仁川亞運奪得全馬銅牌的川內直言不會參加今屆亞運，但會放焦點在2028年洛杉磯奧運，他說：「以我現時的狀態，參加名古屋亞運不太可能，但我會以2028洛杉磯奧運作為奮鬥的目標。」

記者/攝影：徐嘉華