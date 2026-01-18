渣馬｜羅映潮衝終點由去年爆喊到緊抱男友 司徒兆殷大逆風也PB

2位粵港澳全運全馬代表羅映潮及司徒兆殷，繼一年前的渣打馬拉松全馬後，周日同樣以女子全馬「本地女子組」全場冠、亞軍完成，前者受著女性生理周期影響以2小時41分29秒奪冠、後者開心以破個人最佳（PB）的2小時43分23秒奪亞，兆殷雖然未能如願擺脫「千年老二」稱號，但開心自己在周日超大風下能破PB，更燃起她力爭9月名古屋亞運資格。

羅映潮衝終點由去年爆喊到緊抱男友。徐嘉華攝

亞運資格十拿九穩（憑去年11月全運的PB 2小時39分23秒）的羅映潮，衝過終點後沒有像去年的激動爆喊，而是緊緊的抱實在現場等著她回終點的男朋友黃啟樂（他跑半馬）。映潮在賽後表示今日時間「不滿意但尚可接受」，她說：「確實，今日的狀態沒有11月全運會時好，不幸是剛好『生理期』中，一落賽都知自己的狀態一般，但不想因為這些影響信心，所以一落場都抱住衝PB為目標。」

羅映潮完成本地全馬「二連冠」。廖偉業攝

今日大部份選手都提到「超大風」，羅映潮表示：「都預了今日大風，在後段都食了不少風，是一個心理的考驗，亦因為大逆風，未能如上屆在後段加速，今日我當是半練習去跑，希望在9月亞運的舞台做得更好。」羅映潮表示，備戰自己首個亞運會全馬，短距離的訓練也不忽視，未來數月會參加一些短距離的比賽。

司徒兆殷大逆風也PB。廖偉業攝

司徒兆殷是其中少數在「大逆風」下能夠PB，並再次奪亞（她繼去年渣馬跑出當時PB的2小時43分59秒後，今年再破PB），她坦言打了一支強心針：「能在如此大風中PB，證明我是有進步的，如果不是大風，相信PB的時間會更好。」

賽前說過，賽完今次渣馬會決定是否去追亞運資格，她表示：「去年7月黃金海岸及11月全運，我都嚐試突破自己全馬的PB，但都失敗，我丈夫是我的教練，他一直對我好有信心，好開心今仗能突破到（全馬PB）。」

司徒兆殷表示在5月亞運截標前，會選一場「靚路」去達亞運標，包括3月1日的東京馬拉松，她期望跑到一個「大突破」的時間。她續稱：「以我的年紀，今次是我最後一次搏亞運。」今個月初剛滿34歲、現職飛機工程師的司徒兆殷曾於2014年仁川亞運代表香港出戰亞運三鐵比賽，她希望今屆能以另一個身份 -- 「全馬」選手再去亞運，她也說：「若成功，我這廿幾年的運動員生涯真的無憾！」

黃卓寧以2小時46分38秒取得全馬「本地女子組」季軍。廖偉業攝

黃卓寧以2小時46分38秒取得全馬「本地女子組」季軍。

記者/攝影：徐嘉華

攝影：廖偉業