全運會｜馬會舉辦十五運會香港獎牌運動員賽馬日 嘉許健兒創佳績

香港賽馬會（馬會）今日（18日）於沙田馬場舉辦「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」，表揚港隊在首次由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會中，勇奪9金、2銀、8銅。創下本港於全運會的歷史佳績。賽馬日同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向獎牌健兒頒發獎金11,475,000港元。

多名港隊健兒，包括自行車三金得主李思穎、摘下兩金兩銅的泳手何詩蓓、擊劍金牌得主張家朗、蔡俊彥、自行車金牌得主梁穎儀、鐵人三項銀牌得主彭詩雅、Robin Elg 與奪得一銀一銅的奧斯卡、擊劍銅牌得主佘繕妡、銅牌泳手麥世霆、網球（青年組男子團體）銅牌得主程銘燦及譚善恆；香港特別行政區政府官員、來自中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、香港體育學院（體院）及體育總會的代表，齊集沙田馬場，同賀運動員取得歷史性佳績，為港爭光。

單車運動員李思穎成功衛冕女子公路自行車個人賽，並勇奪三金，獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」現金獎勵共225萬港元。她分享：「巴黎奧運表現失準令我倍感壓力，但教練和隊友始終相信我。我必須逼著自己重拾信心。沒有他們支持，我不可能完成三金的佳績，是他們的信任帶我走過低谷。我感謝政府及社會各界對運動員的支持，亦衷心感謝體院及馬會透過計劃給予運動員鼓勵。」

游泳運動員何詩蓓於主項自由泳率先勇奪兩金，及後在兩場緊接的決賽中再添兩面銅牌，獲得共180萬港元現金獎勵。她表示：「非常榮幸能在我首個全國運動會與教練一同站上頒獎台。經歷背傷，這次賽事對我而言象徵著一個有力的開始。我亦非常雀躍能與年輕隊友並肩作戰，期待游泳隊未來取得更多突破。」

馬會贊助體院於 2023 年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。至今馬會已透過計劃發放超過 8,700 萬港元現金獎勵。