渣馬｜埃塞俄比亞的比拉古全馬第二度稱王 肯亞女將夏芘迪封后

即時體育
更新時間：13:34 2026-01-18 HKT
發佈時間：13:34 2026-01-18 HKT

渣打馬拉松2026全馬賽事今晨（1月18日）激烈上演！跑手由尖沙咀彌敦道起步，埃塞俄比亞比拉古好手（Bizuneh Melaku Belachew）以2小時09分39秒率先衝線，第二度渣馬全馬稱王，僅比香港賽道紀錄慢19秒。肯亞好手夏芘迪(Habtegebrel eshete H.Habte)則以2小時27分03秒摘下女子全馬后冠。

兩度稱王香江  表示喜歡香港會再回來

兩度登上渣馬全馬王座的比拉古難掩興奮，賽後直言香港是其福地：「我來到這裡五次，我在 2017 年獲得了冠軍，現在我再次做到了。我為這場比賽做了很好的準備。這就是我獲勝的原因。 」被問及以19秒之差與賽道紀錄擦肩，他立即許下承諾：「當然，我會回來的，因為我喜歡香港。我很高興每年都能來到這裡。非常感謝大家。 」他特別感謝主辦單位連年邀請及沿途熱情觀眾。 當再次衝線後，他再度即興起舞，重現2017年經典畫面，並笑言：「每次我贏了比賽，衝過終點線，我就會跳舞。這是我的風格。」

女將Habte稱后惜未能破紀錄

女子組方面，這次全馬冠軍夏芘迪賽後表示，賽道極具挑戰性：「這條賽道非常具有挑戰性，因為有很多上下坡，坡度很大。她盡力了，雖然沒能打破賽道紀錄，但下次她會再次嘗試打破紀錄。」她特別感謝出色教練的指導。

