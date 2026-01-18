Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜北京跑手陳雨繁半馬奪冠 跑渣馬之餘順便來香港玩

即時體育
更新時間：13:10 2026-01-18 HKT
發佈時間：13:10 2026-01-18 HKT

來自北京的跑手陳雨繁去年已參加過渣馬，並成功奪冠，今次選擇增程之半馬又再奪冠，他表示上次參加過10公里，今次想挑戰一下半馬，他亦說來港除了參賽外也可以在香港遊玩。

北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝
北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝
北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝
北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝
陳雨繁跑渣馬之餘順便來香港玩。徐嘉華攝
陳雨繁跑渣馬之餘順便來香港玩。徐嘉華攝

21歲的陳雨繁是一名職業運動員，即將升讀大學，對於今日的表現，他說：「就比自己的預期也是很好的，因為最近練的也不錯，最近在我們在北京訓練練得也非常系統。」他也補充說對比起跑10公里，他認為今次很多時候都是自己跑，因此比較上枯燥，但路程更長也有更多新挑戰，尤其是他比較弱的上坡路。他也分享了參賽的原因：「因為這是我們品牌方的比賽然後二是我想來香港玩，主要是玩一玩，因為我們上次來也是拿了冠軍之後再玩，今天的話時間比較充足可以玩，今天跑完之後可以來玩一整個下午，然後明天的飛機。」並表示稍作休息後，晚上可能會去坐觀光巴士，他亦大讚香港的觀眾很熱情。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱田總總結賽事：截至11時共30位跑手送院 1517人需接受治療 有跑手休克
社會
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
22小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
16小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
21小時前
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
01:04
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
2小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
17小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
4小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
00:11
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
20小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT