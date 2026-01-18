渣馬｜北京跑手陳雨繁半馬奪冠 跑渣馬之餘順便來香港玩

來自北京的跑手陳雨繁去年已參加過渣馬，並成功奪冠，今次選擇增程之半馬又再奪冠，他表示上次參加過10公里，今次想挑戰一下半馬，他亦說來港除了參賽外也可以在香港遊玩。

北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝

北京跑手陳雨繁半馬奪冠。廖偉業攝

陳雨繁跑渣馬之餘順便來香港玩。徐嘉華攝

21歲的陳雨繁是一名職業運動員，即將升讀大學，對於今日的表現，他說：「就比自己的預期也是很好的，因為最近練的也不錯，最近在我們在北京訓練練得也非常系統。」他也補充說對比起跑10公里，他認為今次很多時候都是自己跑，因此比較上枯燥，但路程更長也有更多新挑戰，尤其是他比較弱的上坡路。他也分享了參賽的原因：「因為這是我們品牌方的比賽然後二是我想來香港玩，主要是玩一玩，因為我們上次來也是拿了冠軍之後再玩，今天的話時間比較充足可以玩，今天跑完之後可以來玩一整個下午，然後明天的飛機。」並表示稍作休息後，晚上可能會去坐觀光巴士，他亦大讚香港的觀眾很熱情。