渣馬｜新加坡跑手施文麗陪老公變冠軍 致勝原因全賴輕鬆嘅心情

即時體育
更新時間：12:34 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-18 HKT

渣馬2026女子半馬，最終由來自新加坡的施文麗以1小時20分56秒奪冠，但實際上她原本只為陪老公到港參賽全馬才報名半馬，怎料一舉奪冠，她表示今次奪冠全因主要因心情輕鬆才跑出好成績。

新加坡跑手施文麗陪老公變冠軍。廖偉業攝
來自新加坡的施文麗說以前已經參加過渣馬很多次，但因工作關係已經有一段時間沒來，她表示：「其實這個這次是臨時來的，因為之前是是不想來，因為工作的關係，然後我先生要來跑全馬，所以他星期六來，其實我昨天才到，我今天就回了，所以我只是來香港一天來跑這個半馬。」提到今次奪冠有沒有什麼策略或原因時，她則直言其實沒什麼策略，只是抱住輕鬆的心情參賽，她說：「其實是因為心情很輕鬆啊，因為我只是想陪我先生來跑啦，其實我12月在新加坡剛剛跑完全馬，所以剛剛跑完一個全馬在12月7號，然後我就其實現在就休息的時候了，所以就來很輕鬆的心情跑一個半馬。」

施文麗表示致勝原因全賴輕鬆嘅心情。徐嘉華攝
施文麗也表示今日其實挺難跑風很大，而且很多斜坡也不太平整，她亦大讚香港的跑手都跑得很快。施文麗亦分享她在兼顧工作和家庭下的訓練是如何分配，她說：「我通常是早上跑吧，我早上會很很勤勞，每天我會5點半這樣起來然後我會去跑完，我有2個女兒，然後我會準備早餐給他們，然後我會去跑，跑完了就開始快點去上班，這樣我就有時間跑了，因為有時候上班你不知道幾點會下班嘛，所以通常我都是早上跑跟週末跑。 」

