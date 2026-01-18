渣馬｜香港渣打馬拉松2026 港隊代表屈旨盈女子半馬摘銀（持續更新）
更新時間：00:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：00:30 2026-01-18 HKT
發佈時間：00:30 2026-01-18 HKT
一年一度的香港渣打馬拉松今日開跑，屬國際田總金級賽事的渣馬，除了本地跑手外，今年亦吸引了45位「金級」及「精英/非精英級跑手」的海外跑手到港參賽，雲集本地及外國好手的年度馬拉松盛事將在今晨盛大開跑。
07:56 「神奇小子」曹星如10公里以39分13秒衝線。
06:57 半馬女子組冠軍由來自新加坡的施文麗1小時20分鐘56秒奪得，第二名是屈旨盈以1小時21分鐘02完成。
6:37 半馬男子挑戰組由來自內地的跑手陳雨繁以1小時7分56秒奪冠
06:05 十公里女子挑戰組曾曉彤以35分35秒奪冠，達成三連冠。
06:00 十公里男子挑戰組港隊三項鐵人代表黃子圖以31分11秒奪冠。
06:00 全馬在尖沙咀起步。
05:50 十公里輪椅賽首名參賽者完成賽事。
05:30 半馬在尖沙咀起步。
04:58 已有不少市民在北角站開始出發前往起點。
最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
2026-01-16 13:00 HKT