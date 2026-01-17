Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人公布當積腹股溝傷患加劇 將缺陣周六對拓荒者

即時體育
更新時間：20:03 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:03 2026-01-17 HKT

洛杉磯湖人周五宣佈，陣中超級巨星當積（Luka Doncic）因左側腹股溝酸痛，將會缺席周六作客對陣波特蘭拓荒者的常規賽。

現年26歲的當積，在周四不敵黃蜂的比賽中才剛攻下39分。其腹股溝傷患早於本周初對陣帝王的賽前熱身時已出現，但他仍然堅持帶傷作戰，於比賽中曾經接受治療。而他在該仗對帝王狂轟42分，翌日「背靠背」對陣鷹隊亦交出27分、12助攻的亮麗數據。
當積目前以場均33.6分高踞聯盟得分王第一位，並在明星賽投票首兩輪中領先西岸群雄，但湖人近期卻陷入低潮，過去13場比賽輸掉8場，西岸排名已跌至第五。當積日前引用擊敗鷹隊一役為例，認為球隊有能力走出困境：「我們對鷹隊時的打法，證明了我們的能力。我們需要打得更快速、更具侵略性。」
除當積之外，湖人後備中鋒希斯（Jaxson Hayes）因左腿筋肌腱病變已連續缺陣兩場，今仗上陣成疑；正選中鋒艾頓（Deandre Ayton）亦因左膝酸痛，被列入傷兵名單，同樣未知能否出戰。

