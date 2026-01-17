Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜蘭特狂轟39分 火箭險勝木狼

即時體育
更新時間：19:11 2026-01-17 HKT
發佈時間：19:11 2026-01-17 HKT

NBA常規賽，火箭憑藉球星杜蘭特（Kevin Durant）大發神威，全場狂轟39分，包括射入個人賽季新高的6球三分，最終主場以110:105險勝木狼，一洗上仗慘敗的頹風。

杜蘭特辛京聯手殺敵

火箭除杜蘭特轟入39分之外，中鋒辛京（Alperen Sengun）亦交出25分及14個籃板的「雙雙」成績，合力助球隊贏波。而木狼方面，在主將愛德華斯（Anthony Edwards）因傷缺陣下，有蘭度（Julius Randle）挺身而出，攻入個人賽季新高的39分，後備上陣的利特（Naz Reid）又為木狼貢獻25分、10個籃板。

高拔罰球僅2成命中

不過，木狼其他球員表現失準，好像中鋒高拔（Rudy Gobert）今仗罰球表現奇差，10罰僅2中，成為球隊落敗的關鍵之一。

杜特蘭末段罰球奠勝

戰況在末段陷入膠著，木狼在最後90秒憑蘭度獨取4分，一度追至102:105。火箭之後有辛京犯滿離場，木狼乘勢追近至兩分差距，但關鍵時刻，杜蘭特兩度站上罰球線，四罰全中，為火箭鎖定勝局。杜蘭特今仗手感火熱，與上仗三分球5投0中的表現判若兩人。

