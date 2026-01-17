Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜全運全馬比賽中途曾被撞跌 司徒兆殷望周日渣馬重新開始

更新時間：14:52 2026-01-17 HKT
發佈時間：14:52 2026-01-17 HKT

一年前在渣馬馬拉松以個人最佳（PB）的2小時43分59秒取得「全馬本地女子組」亞軍的「粉紅大佬」司徒兆殷，她期望周日（18號）的這一屆能洗去「千年老二」的霉運，亦嚐試爭取9月名古屋亞運參賽資格。

司徒兆殷期望2026年有個新開始。徐嘉華攝
全運會中途被撞跌  望渣馬重新開始


司徒兆殷日前到銅鑼灣出席日本ASICS新出的頂級緩震跑鞋GEL-NIMBUS 28的發佈會時曾笑說：「我在渣馬拿過無數次第二名，從未拿過第一，無論我參加10公里還是半馬、全馬，都是得第二名，我都好期望或者幻想過做冠軍會是如何，相信機會要來自己會來，不給自己太大壓力。 」
全職現職飛機工程師的司徒兆殷去年11在全運會女子全馬賽中不慎在途中被撞跌、要包紥逾10分鐘下，只能以3小時01分22秒的第27名完成，她希望在渣馬重新開始，她說：「我相信在渣馬跑到一半，我就知自己能否爭到亞運資格（指跑出的時間作參考）。」

三鐵代表余承謙(左)及葉德朗(右)望再上頒獎台。徐嘉華攝
三鐵代表葉德朗、余承謙望刷新PB 再上頒獎台

日前同樣出席日本ASICS新出的頂級緩震跑鞋GEL-NIMBUS 28的發佈會的三鐵代表葉德朗及余承謙，亦將參加周日渣馬的10公里賽事，葉德朗是上年渣馬10公里男子組（壯年組）季軍（時間是31分13秒），而余承謙是2024年一屆渣馬10公里男子組亞軍余承謙（時間是31分09秒），他們都希望在今屆再上獎台。


21歲的葉德朗表示：「每年的渣馬大多是我們三鐵冬訓後的第一個比賽，10公里這距離亦是我們平時訓練的距離，參加渣馬正好給我們檢視自己冬訓的成效，對即將展開的三鐵比賽很有參考價值。」葉德朗說每年參加渣馬10公里都能刷新自己的PB，特別是去年的31分13秒比之前的PB快一分多，甚具鼓舞性，今年也希望跑出比去年更好的PB時間。

徐嘉華攝
余承謙望彌補2024年遺憾


去年因傷沒參加渣馬、今年捲土重來的余承謙仍記掛著2024年那一屆的渣馬10公里，他跟國內選手陳雨繁爭第一名，承謙在5公里衝了出去，一直領先到最後一公里，可惜被對手臨尾率先衝刺，他說：「那場渣馬是有少許遺憾，後來在同年10月天水圍10公里，自己在比賽途中中暑暈倒在地，之後身體出現很多問題，休養了足足半年，到3個月前才跟三鐵大隊訓練，現時狀態未必得上2024年，但我有作渣馬鐵對性訓練，希望能爭到第一名。」

記者/攝影：徐嘉華

