NBA｜勇士前鋒古明加申請交易 據傳與主帥居爾關係破裂 帝王獨行俠或成下家

圍繞勇士前鋒古明加（Jonathan Kuminga）的交易流言自上季休賽期已不絕於耳。美媒今日報道，年僅23歲的古明加已正式向球隊遞交交易申請。

據ESPN引述多位消息人士指，古明加於今日起符合被交易條件，並即時提出離隊要求；本季交易截止日為2月5日。古明加在灣區生涯起伏不定，今季更跌至低谷。季初他一度連續12場正選上陣，主帥居爾（Steve Kerr）當時更稱其「穩佔正選」。惟其後表現反覆，被調回後備，過去13仗更未獲上陣機會，幾近跌出輪換。值得一提的是，1月2日作客雷霆賽前一小時，古明加以背部不適自請缺陣，當時居爾原計劃在主力輪休時重用他。

據報稱，古明加、主帥居爾及多名球隊老將傾向認為，在截止日前為他尋覓新東家是「各取所需」的最佳解決方案。居爾近日亦語帶無奈表示：「替他感到失望，季初那股氣勢未能延續。」

古明加與居爾關係破裂

勇士今夏與古明加就續約一度角力，最終球隊利用受限自由身的主導權，與他簽下2年4,680萬美元、次年為球隊選項的合約。據悉古明加對合約結構並不滿意，與管理層關係因此生隙，古明加和主帥居爾的關係同樣「破裂」；但該合約的確為勇士於交易市場上增加靈活度。

按照現時合同，古明加下季擁有2,430萬美元球隊選項。據報國王與獨行俠對這名具爆發力與潛力的鋒線有濃厚興趣，受惠於其合同彈性，亦有多隊已評估報價方案。此前有傳勇士傾慕籃網前鋒米高波特（Michael Porter Jr.），但消息指兩軍已逾一個月未有實質對話，對該鋒線的追逐並無實際進展。

料勇士今季交易古明加機率較高

資產運作方面，勇士不排除在有合適明星級球員流入市場時，打包多枚首輪選秀權出手；惟對2028年及之後的首輪權更為審慎，保護力度料高於2026年首輪。儘管外界壓力漸增，消息稱勇士管理層仍未向任何球隊保證必於截止日前處理古明加，傾向視市場走勢押後至今夏再作定奪。不過，多支對手球隊高層認為此舉更像「姿態」，普遍預期古明加在截止日前被送走的機會不低。