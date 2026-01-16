NBL｜香港⾦⽜作客輕取焦作文旅 延續不敗強勢 開季九連勝

香港⾦⽜周四（15 ⽇）於 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）作客出戰焦作文旅，最終以88：66輕鬆取勝，豪取開季九連勝，續成今季聯賽唯⼀保持不敗的球隊。

港隊新星吳委峻今仗再次獲委任正選，與盧藝文、盧杜偉、巴爾文（Ondřej Balvín）及美⾂鍾斯（Mason Jones）攜⼿先發。甫開賽，香港⾦⽜外線⼿感火熱，美⾂鍾斯三分球 3 射 3 中，盧藝文亦有 2 射 2 中，帶領球隊迅速拉開⾄ 15：7。不過⾸節香港⾦⽜出現較多失誤（單節 7 次），防守端亦偶有⾛漏，令主隊有機可乘咬緊比分。香港⾦⽜開節的外線威脅成功拉開對⼿防線，孫晨然、厄特爾⼆世（Michael Ertel II）及阿諾斯克（E.J. Anosike）其後多次切入內線得⼿，⾸節以 23：18 領先。

第⼆節初段雙⽅節奏略顯混亂，戰情膠著，香港⾦⽜⼿感⼀度回落，幸好對⼿較早隊犯滿額，香港⾦⽜得以靠罰球穩住局⾯。去到此節中後段，香港⾦⽜突然發⼒，厄特爾⼆世命中三分揭開攻勢，隨後侯天⼀及阿諾斯克連續兩次突破上籃，打出⼀段 7：0攻勢，將比分拉開⾄ 44：33。半場結束，香港⾦⽜以 49：35 領先返回更衣室。

換邊後，香港⾦⽜在主教練解立彬的半場調整下，防守表現明顯提升，紀律性及輪轉速度提升不少，⽽且頻頻偷截得⼿，逼使焦作文旅出現多次失誤，對⼿更⼀度超過 4分鐘未能得分，第三節僅得 7 分。進攻⽅⾯，美⾂鍾斯、唐才育及刁展望帶動節奏，合⼒打出⼀段 16：0 攻勢，將比分擴⼤⾄ 65：38，並以 71：42 的優勢進入最後⼀節。

勝券在握的香港⾦⽜於末節稍作放鬆，雖然被主隊追回不少分數，但仍掌控整體形勢，最終以 88：66 奏凱，延續連勝⾛勢。今仗香港⾦⽜共有 4 名球員得分上雙，美⾂鍾斯攻入全隊最⾼ 18 分，阿諾斯克及厄特爾⼆世各得 17 分，刁展望亦有 10 分進帳。

香港⾦⽜總教練解立彬賽後表⽰：「連續的客場作戰，前兩場也是順利的⼤比分贏球，上半場還是思想上還是鬆懈⼀些，焦急想把比分拉開。還好經過中場休息調整後，每個⼈都從防守端做起，第三節建立了分⽔流。」

香港⾦⽜將於周⽇（18 ⽇）出戰「四連客」最後⼀戰，作客鬥張家⼝；其後於下周⼆（20 ⽇）重返福⽥主場迎戰⽯家莊翔藍