渣打香港馬拉松2026｜博覽會裝備體驗助跑手迎戰馬拉松 由起跑到終點全方位支援跑手每個關鍵時刻

隨着渣打香港馬拉松 2026(下稱渣馬)正式踏入賽事週，跑手可於1月14日至17日期間，到訪於啟德體藝館舉行的「渣打香港馬拉松博覽會」，為賽事週揭開序幕。作為賽前重要一站，博覽會讓跑手提前投入比賽氛圍，現場呈獻多款港別注系列和於博覽會期間率先亮相的裝備，為賽事週增添更多亮點。

賽前節奏調整以 Shakeout Run 迎接比賽日

賽事週的準備不止於裝備層面。作為渣馬的重要賽前傳統之一，adidas於博覽會期間舉行Shakeout Run，由 adidas Runners（下稱 AR）團隊帶領跑手以輕鬆節奏活動身體。活動匯聚來自本地及海外 的跑手，透過一段不以速度為目標的賽前跑步，讓參與者在正式比賽前放鬆身心、交流經驗，逐步喚醒肌肉、調整狀態，並投入渣馬節奏，為比賽日作最後準備。 配合賽事週的整體備戰安排。此外, adidas 特別為跑手準備 2026 年別注版號碼布扣，可於博覽會展區內換領，為賽事裝備加入一項既實用又具紀念價值的配件，成為今屆渣馬期間專屬的細節之一。展區內亦設有「YOU GOT THIS」主題拍照區，讓 跑手於賽前留下屬於自己的賽事瞬間。今年更加於啟德 AIRSIDE 打造「破紀錄跑步基地 」，作為跑手賽前訓練、裝備體驗及交流的集中據點，讓跑手在 Shakeout Run 與比賽日之間，建立更完整而有系統的賽前準備節奏。

由起跑前到終點後 全方位支援跑手每個關鍵時刻

渣馬比賽日當天，adidas由賽前準備到賽後恢復，全程為跑手提供實際而到位的支援。比賽日早上，於尖沙咀漢口道 adidas 專門店外設置免費賽前熱身區，由 AR 專業教練帶領跑手進行動態伸展及肌肉啟動，協助跑手在起跑前逐步喚醒身體狀態，以更穩定節奏迎接賽事。 完成賽事後，於銅鑼灣運動場設置賽後專區，為跑手提供瑜伽伸展環節，協助肌肉放鬆與恢復， 並派發蛋白飲品，讓跑手在完成挑戰後獲得適切補給與放鬆。用指定應用程式完成比賽之跑手更可前往指定門店，參與官方賽後紀念跑Tee燙印服務，並領取完賽紀念毛巾，以個人化方式紀錄屬於自己的渣馬里程碑。