澳網｜周杰倫獲發外卡參賽「一分大滿貫」 波皮未掂已遭秒殺（有片）

亞洲音樂天王周杰倫今日參加澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲球手祖域（Petar Jovic）。周董在賽前曾戲稱希望自己能贏得發球權，否則恐怕還沒碰到球就已被淘汰。怎料他一語成讖，對手開波周董未揮拍便告落敗，結束他作為球手在澳網的「一輪遊」。

No sunnies, no problem? 😅



VIC qualifying champion Petar Jovic ACES Jay Chou



Driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/3O1nf8qxzA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

澳網今年首次加入這個獎金達一百萬美金的「一分大滿貫」賽事，以名人外卡參賽的周杰倫首輪抽中澳洲業餘球手祖域。首先兩位球手以猜包剪揼形式決定發球權，由祖域勝出，意味周杰倫必須接住對手發球才有機會獲勝。

祖域發球明顯未盡全力，但已經足夠開出一個角度刁轉的外彎「A士球」，周杰倫剛紮好馬步，網球已從身旁掠過，「波皮都掂唔到」，僅一秒便分勝負。周杰倫隨即大笑，舉手鼓掌向對手致意，場面十分有趣。

賽後，周杰倫於社交平台分享自己的心情，笑言「果然被我料到，連球都沒碰到」，並幽默自嘲「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布（包剪揼），贏的選發球」，最後不忘曬出自己的靚相，握拳打氣：「繼續努力」。