Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網｜周杰倫獲發外卡參賽「一分大滿貫」 波皮未掂已遭秒殺（有片）

即時體育
更新時間：20:12 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:12 2026-01-14 HKT

亞洲音樂天王周杰倫今日參加澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲球手祖域（Petar Jovic）。周董在賽前曾戲稱希望自己能贏得發球權，否則恐怕還沒碰到球就已被淘汰。怎料他一語成讖，對手開波周董未揮拍便告落敗，結束他作為球手在澳網的「一輪遊」。

澳網今年首次加入這個獎金達一百萬美金的「一分大滿貫」賽事，以名人外卡參賽的周杰倫首輪抽中澳洲業餘球手祖域。首先兩位球手以猜包剪揼形式決定發球權，由祖域勝出，意味周杰倫必須接住對手發球才有機會獲勝。

祖域發球明顯未盡全力，但已經足夠開出一個角度刁轉的外彎「A士球」，周杰倫剛紮好馬步，網球已從身旁掠過，「波皮都掂唔到」，僅一秒便分勝負。周杰倫隨即大笑，舉手鼓掌向對手致意，場面十分有趣。

賽後，周杰倫於社交平台分享自己的心情，笑言「果然被我料到，連球都沒碰到」，並幽默自嘲「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布（包剪揼），贏的選發球」，最後不忘曬出自己的靚相，握拳打氣：「繼續努力」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
7小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
7小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
8小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
13小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
5小時前
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
公屋租戶北上避年長住要小心！離港逾X個月恐被房署收樓？瞞報物業最多判囚6個月
生活百科
2026-01-13 15:54 HKT
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
鄭伊健帶蒙嘉慧罕返港現身平民麵店 老公超細心動作甜到漏 一相處細節證襯到絕
影視圈
9小時前
啟德地盤男工被升降台夾斃 日內第二宗致命工業意外
啟德65歲地盤男工被升降台夾斃 日內第二宗致命工業意外
突發
5小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
3小時前
美國據報將暫停對75個國家所有簽證 包括俄羅斯及伊朗
即時國際
1小時前