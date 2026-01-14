拳擊｜首屆職業拳擊新人王完美落幕 父子檔拳擊推廣人冀重建港職業拳擊

首屆「香港職業拳擊新人王」昨晚在伊利沙白體育館完滿結束，同場打了5場不同量級的新人王賽事和2場國際排名賽，本地不敗拳王林瀚期更擊敗日本新星佐佐木琉久勇奪OPBF次中量級銀腰帶，主辦單位DEF Promotions行政總裁劉繼業先生（Jayson)表示希望籍新人王去讓更多人參與職業拳擊，而知名拳擊推廣人劉志遠先生（Jay）則希望可以利用舉辦更多正規比賽令職業拳擊的形象更正面，並令更多人能感受到拳擊的迷人之處。

盼用新人王令更多人參與職業拳擊 兼開拓更多市場

Jayson提到自己在讀完書回到香港後，職業拳擊業在疫情後大洗牌比賽數量大減，眼見如此他亦嘗試將香港拳手帶到中國內地和其他國家，Jayson表示今次的新人王除了有腰帶外也可以到內地參賽，借此去鼓勵新人參與職業拳擊，他說：「首先因為我哋嗰5場都會有腰帶啦，其實已經係一個推進力去俾啲拳手參與多啲職業嘅拳賽，咁都因為我喺內地都仲有啲拳賽舉行，我都同咗打嗰啲拳手講，你哋贏咗嘅話已經有3月4月5月嘅比賽係可以喺內地度緊接咗，我相信佢哋自己拳手本人都會同佢館裏邊嘅人去講啦，咁就會令更加多人去參與職業拳擊。」Jayson也希望可以得到更多外界的參與和贊助，以及更多觀眾入場觀賽去令職業拳擊的發展更蓬勃。

Jayson也提到今次在香港舉行腰帶戰除了能在主場拿到的意義外，也希望可以令更多人看到本地其實有更多有能力的拳手，Jayson說：「我哋覺得打腰帶啦應該係要喺hometown度攞翻條腰帶，先有一個精神喺度，觀眾先會覺得咦一定要支持，同埋想俾香港人睇到，唔係淨係得某幾個拳手，即係香港係有好多唔同嘅拳手係可以發光發熱。」而今次對手是來自日本的拳擊新星佐佐木琉久，Jayson提到除了因為阿期很喜歡「第一神拳」這部漫畫，所以會找一位日本選手，另外對手也有一定實力和知名度，因此希望利用這個機會開拓日本的市場，去令阿期甚至其他拳手可以到日本打更多比賽，甚至可以挑戰當地拳王。

望能將職業拳擊形象變得正面 令觀眾感受到拳擊的意義

知名拳擊推廣人阿Jay則表示以前舉辦拳賽因拳擊形象上較易令人想到血腥暴力，甚至乎關聯黑社會，所以很難找到贊助和代言，因此他很致力於扭轉這個形象，而曹星如當時則改善了形象，變成會想到香港精神也得到更多支持，但疫情後比賽減少之後他認為有關點變質，因此希望以舉辦正規賽事去令觀眾重新感受拳擊代表的意義，他說：「咁就希望呢一次再俾翻港大嘅觀眾睇哇，原來拳擊呢係可以精彩，但係都可以好激勵，睇到拳手一個鬥志，希望大家睇到一個正規嘅職業比賽之後，對拳擊嘅形象又去翻好似以前咁樣，可以鼓勵到好多年青人，希望佢哋可以睇到拳擊呢一個精神，嗰啲不屈不朽嘅血拼嘅精神、追求自己嘅理想嘅精神。」阿Jay補充說拳擊比賽的過程可以清楚看到選手的付出和鬥志，怎樣在場上受傷，如何在捱完一拳後重新站起來堅持下去，這些都是拳擊的獨特之處，也希望可以帶到正式的訊息給觀眾。

提到今次新人王，阿Jay表示今次比賽設2個平台，一方面新人王能建立起一班新人，鼓勵他們繼續打，而另一邊香港最強則讓有經驗的拳手去提供一個平台，他表示：「點解要叫香港最強呢？ 俾其他嘅拳手睇而家我哋香港最強㗎啦你嚟挑戰我啦，所以就有呢個呢個平臺就會用呢一個方法鼓勵拳手一路行落去囉咁，我哋會繼續推廣呢一個拳擊洗人王，希望多啲人轉成專業啦，亦都會將呢個香港市場繼續推落去囉。 希望多啲拳手喺職業拳壇嗰度創一番事業。」

阿Jay對於香港的拳擊市場他相信絕對可以做得起，只是需要建立起整個產業，他說：「拳擊有分體育性質和表現性質，體育競技就係我唔理點贏，你贏就得，職業其實唔係，你要贏仲要有個表演去俾人睇到俾人支持你追隨你，咁你就可以將你個成就越碌越大，咁呢個就係職業拳擊入邊嘅嘅商業模式，如果冇拳賽嘅話，拳手永遠冇機會咁樣做。」因此阿Jay希望可以利用舉辦更多正規拳賽，去令整個產業做起例如教練和拳館，去帶動整個運動。

