渣馬｜馬拉松博覽會盛大開幕 跑手身穿袈裟到場盼傳遞隨遇而安的思想

香港渣打馬拉松周日正式開跑，今日是跑手到啟德體藝館領取選手包的日子，同場亦有馬拉松博覧會的首日，吸引跑手到場參觀，跑手阿聰表示零取選手包的過程順暢，而另一位身穿袈裟到場的鄧生則希望利用這次機會宣揚隨遇而安的思想，希望其他跑手不用太大壓力。

馬拉松博覽會一連4日盛大舉行 規模比去年更大

香港渣打馬拉松進入倒數階段，今日是渣打馬拉松跑手領取選手包的日子，同場也是從今日起到星期六1連4日的馬拉松博覧會開幕，因去年吸引了10萬人次到訪，因此今次在攤位上比往年增加了25%，盼建立起「馬拉松經濟」，除了多個打卡點外，今次亦首次邀請泰國和澳洲的海外馬拉松主辦單位來設展，今跑手可以加深了解並跑出香港，今年另外設有號碼布查核的攤位，令跑手可以即場檢查號碼布內的晶片，讓選手可以有多一個隨時去核對資料，並可以在現場即時更正。

跑手阿聰今年已是第21年參加渣馬。攝影：魏國謙

鄧生今年選擇身穿象徵佛學的袈裟跑宣揚隨遇而安的心態。攝影：魏國謙

跑手身穿袈裟到場 盼宣揚隨遇而安的心態

跑手阿聰今年已是第21年參加渣馬，他表示今天取號碼布的流程順利，他說：「成個流程好快啊，我排隊入去一陣間就OK。」對於跑渣馬的感想，阿聰說：「其實佢同以往差唔多就ok，我覺得氣氛已經唔差，過咗西隨近終點已經好多打氣聲，同埋渣打嘅補級都好足夠。」

另外今日身穿袈裟到場的鄧生表示周日也會以同一身裝束跑，他表示去年也有打扮成蜘蛛俠，但去年跑完後腳和膝頭出現疼痛，令他了解到不需要給自己太大壓力去跑，因此今年選擇身穿象徵佛學的袈裟跑宣揚隨遇而安的心態，他表示：「我想比更多跑手知道，其實跑步係隨遇而安，唔需要比壓力自己，咁佛學帶到呢個理念就係唔需要比太多壓力比自己。」鄧生補充說：「因為我知道18號嗰日，有啲跑手可能突然唔舒服或者其他原因跑唔到，希望佢哋睇到後可以知道今年跑唔到，唔緊要下年再嚟過囉，又或者今年跑唔曬都唔需要太唔開心，最緊要下年再嚟過，最緊要係參加個過程嗰種精神呢個先係個精粹。」

記者/攝影：魏國謙