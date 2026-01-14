NBL｜香港⾦⽜作客⼤勝湖北文旅35分 開季八連勝

香港⾦⽜周二（13 ⽇）在 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL），作客⼤勝 118：83 ⼤勝湖北文旅，開季八連勝！

挾開季七連勝的強勢出擊，香港⾦⽜今仗派出孫晨然、刁展望、盧藝文、巴爾文（Ondřej Balvín）及美⾂鍾斯（Mason Jones）正選上陣。比賽甫開始，香港⾦⽜已迅速入局，上仗對⼭東蜜獾三分球 3 射 3 中的孫晨然延續火熱⼿感，開賽即命中⼀記三分球先聲奪⼈。其後盧藝文接⼒發威，⾸三次起⼿全數命中，包括兩記三分球，單節攻入 8 分。內線⽅⾯，巴爾文憑藉⾝⾼與對抗優勢頻頻殺入禁區取分，包括兩次精彩入樽，⾸節亦貢獻 7 分。不過，湖北文旅⾸節命中率同樣⾼企，接近七成，雙⽅你來我往，戰況膠着，香港⾦⽜⾸節僅以 34：31 稍佔上風。

次節，孫晨然先以⼀記⾼難度兩分揭開序幕，其後美⾂鍾斯全⾯接管比賽，不但多次為隊友穿針引線，⾃⼰亦命中三分球，並完成⼀次偷截後快攻得⼿，帶領球隊打出⼀段 14：2 的攻勢，迅速將比分拉開⾄ 48：33。得勢不饒⼈的香港⾦⽜持續加強火⼒，後備上陣的厄特爾⼆世（Michael Ertel II）多次憑速度與個⼈突破能⼒得分，配合孫晨然及董健各⾃射入⼀記三分球，半場結束時，香港⾦⽜已以 66：42 領先返回更衣室。

香港⾦⽜上半場投籃命中率⾼達 67.5%，三分球 13 射 7 中；防守端同樣表現搶眼，半場已錄得 9 次搶斷，籃板數亦較對⼿多出 7 個，成為拉開比分的關鍵。換邊後，香港⾦⽜繼續主導節奏，第三節開段先後由巴爾文建功、唐才育命中三分球，以及刁展望兩次進攻得⼿，打出⼀段 9：0 攻勢，確立優勢。其後比賽節奏稍趨平穩，雙⽅互有攻守，香港⾦⽜憑多點開花的進攻火⼒，始終將分差維持在 20 ⾄ 30 分，並以 96：63 的比分進入最後⼀節。

末節，香港⾦⽜繼續保持⾼度專注，董健與阿諾斯克（E.J. Anosike）⿑⿑挺⾝⽽出，化⾝「第四節先⽣」，肩負起球隊進攻重任。貴為上季「三分王」的董健單節射入兩記三分球，貢獻 8 分；阿諾斯克則以多樣化的進攻⼿段同樣單節獨取 8 分，帶領球隊第四節以 22：20 再下⼀城。最終，香港⾦⽜以 118：83 ⼤勝湖北文旅，開季豪取八連勝，繼續成為今季 NBL 唯⼀保持不敗的球隊。

香港⾦⽜今仗共有 5 名球員得分上雙。董健射入 4 記三分球，交出 15 分；厄特爾⼆世攻入 16 分；孫晨然取得 10 分；阿諾斯克同樣貢獻 16 分；⽽巴爾文則以全隊最⾼的 20 分外加 6 個籃板領銜全隊。美⾂鍾斯亦有全⾯演出，錄得 10 次助攻、9 分及 5個籃板。

香港⾦⽜總教練解立彬賽後表⽰：「四連客的第⼆場，確實客場作戰，⼤家在⾝體的疲勞上，在旅途上還是看得出來。其實第⼀節我們準備的已經很多了，⼤家作業也很到位，但是在遇到困難的時候，更多的是看到了⼤家成⻑吧。這場比賽能看到球隊好多的潛⼒在挖掘，所以希望繼續努⼒吧，相信球隊還有更多的⼒量再去挖掘。」

香港⾦⽜將會繼續作客之旅，遠征焦作和張家⼝，連續應付多場客場硬仗。球隊其後將於 1 ⽉ 20 ⽇重返福⽥主場，迎戰⽯家莊翔藍。另外，球隊會於 1 ⽉ 23 ⽇啟德體藝館迎戰⻑沙勇勝。