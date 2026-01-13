澳網｜黃澤林男單外圍賽首圈2:0淘汰白蘭捷 下圈對西班牙雷斯

香港網球一哥黃澤林（Coleman）周一於澳洲網球公開賽外圍賽男單首圈，憑藉強勁的發球以直落兩盤6:3、7:6（8:6），淘汰法國的白蘭捷（Ugo Blanchet），下一圈會對西班牙的雷斯（Pablo Llamas Ruiz）。

全場開出14個A士球

上周香港網球公開賽勇闖8強的黃澤林，於澳網外圍賽首圈繼續有好表現，尤其發球表現特別出色，全場開出14個「A士球」而沒有發球「雙錯誤」，第一發球得分率高達89%，第二發球得分率亦有76%，遠勝對手的45%。首盤Coleman於第3和第9局兩次成功打破白蘭捷的發球局，以6:3先取一盤。

下圈鬥西班牙雷斯

次盤形勢變得緊湊，雙方都未能打破對手的發球局，要以決勝局來決勝。白蘭捷一度領先6:4取得兩個「取盤分」，但之後被Coleman連追4分反勝8:6，以7:6(8:6)拿下此盤，盤數勝2:0晉身外圍賽第2圈。Coleman賽後表示：「希望大家可以好似係香港咁繼續撐我，我會搏盡希望可以留耐少少。今周我的團隊和姐姐都在場，感謝他們。」

總括今仗整體發揮明顯勝一籌，全場主動得分有33次，較對手多13次，而無壓力下失誤只有18次，亦少對手9次。Coleman下一圈會對西班牙的雷斯，此子世界排名202，大滿貫最佳成績在去年法國公開賽和美國公開賽同樣打入男單首圈。