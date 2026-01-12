「啟德飛步跑」三月開跑 首次增設連貫啟德海濱10公里全新賽道

由飛越啟德主辦、啟德體育園及九龍城民政事務處協辦的 AXA安盛呈獻「啟德飛步跑2026」，將於2026年3月29日（星期日）盛大舉行。繼去年首辦引發全城熱話，今年賽事將再次以啟德體育園作為主場，並精心設計獨特路線，讓跑手們在比賽中，既可飽覽啟德區內景觀及嶄新設施，同時享受運動的樂趣。今年賽事更首次增設10公里全新賽道，參賽者可沿途欣賞維港壯麗景色，感受啟德區的獨有魅力！比賽設有多個組別，除了各年齡層的挑戰組外，亦設有青少年組及繽紛組，皆能滿足不同跑手的需求，無論是精英跑手或一家大細，都能參與其中! 此外，大會亦廣邀企業、學界、地區組織及跑界精英一同參與，於啟德區內感受暢跑樂趣，共同推動全民運動。

3公里路線途經啟德體育園世界級設施 沿途飽覽優美景觀

AXA安盛呈獻「啟德飛步跑2026」賽事特別設計了3公里及新設的10公里兩條路線。當中3公里路線以啟德青年運動場作為起點，參加者將途經過多個世界級設施及景觀，包括以「東方之珠」為設計概念的啟德主場館、全長700米並貫穿多個設施的啟德體育大道，以及適合舉辦大型嘉年華活動的東營等等，跑手可以一邊跑步一邊飽覽園區內多個重點設施及周邊景觀，遠眺維多利亞港的迷人景致，享受心曠神怡的週日上午。

啟德區首個10公里項目 橫跨兩個海濱

今年新增的10公里項目是啟德區首個10公里的跑步賽事，必定為跑手帶來獨一無二的體驗！跑手將經過剛開放予公眾使用的啟德海濱花園及承豐道公園，率先跑越啟德區內兩個海濱長廊，近距離感受維多利亞港的壯麗景致，同時享受跑道區內海的寧靜。跑手亦可沿途遠眺中九龍幹線，欣賞其嶄新的設計與城市景觀的和諧結合。10公里賽事最後以啟德體育園作為終點，跑手將在歡愉氣氛環繞下完成這段難忘的旅程。這條精心設計的路線，不僅展現啟德發展區的獨特魅力，更結合了都市與自然的美景，讓參加者在運動中探索啟德的創新與活力。

多元賽事組別 親子同樂「繽紛組」

為讓更多市民參與是次盛事，「啟德飛步跑2026」特別設計多個賽事組別，讓不同年齡層及運動水平的市民都能找到適合自己的項目參加。賽事包括 挑戰組、繽紛組 及 企業及機構組別，旨在鼓勵全民踴躍參與，共享運動樂趣。挑戰組及繽紛組分別設有3公里及10公里比賽，讓一眾跑步好手激鬥一番，感受競賽的刺激與挑戰。其中3公里的繽紛組可由1至4人組隊參加，參加者年滿18歲可攜同最多三名6歲或以上的親友一同參加，一起享受親子運動樂。

為感謝所有參加者對「啟德飛步跑2026」的支持，所有參賽者均可獲贈跑手包乙個，包括由李寧贊助的紀念T恤及索繩袋、大會送出的水樽及毛巾。完成賽事後，所有跑手將獲派發完賽獎牌作為紀念。