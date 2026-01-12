NBA｜火箭第4節又崩98:111不敵國王 主帥烏度卡一隻字形容：軟！

火箭周日作客對帝王又再重蹈覆轍，又是熟悉的第4節，又是熟悉的崩盤，帝王憑着尾段打出17:6攻勢，最終以111:98擊敗火箭，中止球隊7連敗之餘兼送火箭3連敗。

迪羅辛正式成為第23位生涯至少23000分的球員。AFP

迪羅辛今戰攻入22分外加7助攻。AFP

火箭今戰作客目前7連敗的國王，2連敗的火箭盼一挫帝王振軍心，然而過程卻並沒有想像中順利，前三節雙方出現過16次領先互換，而且沒有一方能拉開超過5分差距，火箭在比賽還剩4分為鐘時還只落後2分，但突然全隊失魂，直接被國王打出一波10:0的攻勢，直接拉開比分，之後火箭雖有稍微掙扎，但也無力回天最終帝王以111:98擊敗火箭。帝王的迪羅辛(DeMar DeRozan)今戰攻入22分外加7助攻後，正式成為第23位生涯至少23000分的球員。

火箭主帥烏度卡回應再次第4節失守直言球隊太軟弱。AFP

杜蘭特今戰得23分4籃板6助攻。AFP

申京攻入19分9籃板。AFP

阿門湯遜攻入31分13籃板6助攻。AFP

火箭主帥烏度卡回應再次第4節失守 直言球隊太軟

今戰火箭雖有阿門湯遜(Amen Thompson)攻入31分13籃板6助攻，但之後就僅杜蘭特(Kevin Durant)和申京(Alperen Sengun)得分上雙，分別僅23分和19分，全隊火力不足成輸波主因。火箭上戰對拓荒者同樣在第4節崩盤吞敗，賽後火箭主帥烏度卡(Ime Udoka)被問到與上戰有什麼分別時直言：「一如之前，軟。」他補充說：「投籃命中率低是很大一部分原因。投籃機會少，而且控球不穩，對射手犯規，讓對手搶到進攻籃板，然後又被補籃得分，比賽就像這樣。」