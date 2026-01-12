Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜ 勇士主場111:124不敵鷹隊 2老居利畢拿合轟61分食白果

更新時間：16:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-12 HKT

勇士周日主場迎戰鷹隊，今戰主隊雖有占美拔拿(Jimmy Butler)和史堤芬居利(Stephen Curry)合力轟入61分，但面對鷹隊多點開火下，仍以111:124不敵客隊。

鷹隊楊格離巢後火力不減 畢拿居利合轟61分仍失守主場

鷹隊較早前把前鷹王楊格(Trae Young)交易至魔術後，正式宣告進入新時代，但球隊火力上貌似未受影響，今戰作客對勇士，在面對主隊有2老分別是36歲的拔拿和37歲的居利，於上半場分別已攻入17分和11分下，仍打成53:59僅落後6分，但鷹隊憑全隊6人得分上雙下，第3節已拉開至雙位數分差，更在末節打出一波12:3將分差擴大至20分，勇士雖有拔拿和居利全力追分稍微追近至15分差，但奈何為時以晚仍以111:124落敗，鷹隊今戰後取得3連勝。

今仗鷹隊有3名球員得分破20分，SGA堂細佬亞歷山大獲加(Nickeil Alexander-Walker)攻入全隊最高的24分，另外被外界認為是新鷹王的謝倫莊遜(Jalen Johnson)則攻入23分11籃板，板凳奇兵堅勒(Luke Kennard)亦貢獻了22分，新轉隊的麥高倫(CJ McCollum)則同樣從板凳出發攻入12分。而勇士方面則有居利攻入全場最高的31分外加5助攻，而拔拿則攻入30分7籃板6助攻，然而今戰全隊3分球42投僅中10，命中率低下成今仗落敗主因之一。

