NBA｜雲班耶馬攻29分都「白做」 馬刺末節崩盤遭木狼104:103逆轉勝

即時體育
更新時間：13:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-12 HKT

木狼周日主場迎戰馬刺，客隊本身憑着當家球星雲班耶馬(Victor Wembanyama)重回首發下接近領先全場，然而到決勝節馬刺進攻斷電，木狼捉緊機會火力全開，最終克服19分分差以104:103逆轉擊敗馬刺。

馬刺末節熄火僅得18分 木狼借勢逆轉守住主場勝利

馬刺今戰作客對木狼一開賽便馬上入局，開始就打出一波16:0的攻勢取得優勢，反觀主隊則遲遲未入狀態，第2節更只得18分，以落後42:55結束上半場。易籃後馬刺延續好氣勢一度將比數拉開至19分差，但到決勝節馬刺進攻突然啞火，全節僅得18分，木狼乘虛而入打出一波15:5的攻勢扳平比分，之後時間還剩17秒時安東尼愛華士(Anthony Edwards)跳投得手成功以104:103反超比分，馬刺最後時刻由雲班耶馬出手失手後2奪進攻籃板亦未能補籃成功，最終以1分飲恨。今場木狼雖然贏波作結，但明星中鋒高拔(Rudy Gobert)今戰再吞一級惡意犯規，累積本季第5個，根據規則需要停賽1場。

而今戰木狼有「狼王」愛華士攻入全隊最高的23分，另外有迪雲斯素(Donte DiVincenzo)攻入19分、9籃板和7助攻，今戰再吞惡犯的高拔則僅得2分和14籃板。而馬刺則有雲班耶馬攻入全場最高的29分外加7籃板，然而其餘正選今戰命中率低下，陣中火力要員之一的迪艾朗翟斯(De’Aaron Fox)19投僅6中得12分，卡斯杜(Stephon Castle)更11投2中得11分，火力點失靈成今戰落敗原因之一。

