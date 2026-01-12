Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜一年三辦國際賽掀網球熱 網總會長鄭明哲：來年賽事陸續有來

更新時間：07:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-12 HKT

昨日落幕的中銀香港網球公開賽2026，吸引了眾多來自香港、大灣區及海外球迷入場，繼去年11月在維園舉行的WTA 250賽，以及10月在啟德體藝館上演的UTS網賽後，再次掀起全城網球熱。展望2026年，中國香港網球總會會長鄭明哲（Michael）表示不同的國際賽事將陸續有來，令到「香港網球賽季」（Hong Kong Tennis Season) 更有聲有色。 

香港舉辦的國際網球賽一年比一年蓬勃，由2023年兩個增至三個，包括2024年的WTA 125、WTA 250及ATP 250。過去3個月的「香港網球賽季」將網球熱推向高峰，包括取得國際表演賽品牌UTS的首個亞洲區主辦權，並在室內的啟德體藝館舉行，這是繼英國、美國及法國後，另一個擁有室外及室內網球比賽的金融之都。 

今年進入上任第三個年頭的網總會長Michael表示：「過去兩、三年，球員都習慣了我們『香港網球賽季』的特性，有WTA 250作為季末的收季之戰，亦有ATP 250為一季之首的比賽，各有其吸引力。未來我們會更強化這個『香港網球賽季』的內容，繼續力求創新，希望不斷帶給球迷驚喜，最重要藉著網球振興香港盛事經濟及旅遊業，為香港作出貢獻。」 

港辦賽促經濟旅遊 與本地球手一同成長

主辦國際比賽，受惠的除了是一眾追星的球迷外，還有以「外卡」參賽的香港球手，透過「外卡」資格，具潛力的球手可以獲得與世界頂尖球員同場競技的獨特機會，在不斷提升球技的同時，還能得到主場觀眾的熱情打氣。以香港一哥黃澤林（Coleman）和17歲新星朱鍇泓（Kai Thompson）為例，他們分別獲得正賽和資格賽「外卡」，在維園主場跟世界頂級球星交手，令他們成長不少。 

Michael認為要將香港網球強大，幾個元素不可或缺，包括總會持續性的管治、運動的普及化、精英化，還有「網球英雄」。他說：「日本有錦織圭、北京有商峻程、上海有張之臻、香港就有Coleman，他們都能透過發放正能量去感染大家。」值得一提，以Coleman為首的香港台維斯盃隊於去年9月在維園主場舉行的世界二組中擊敗烏茲別克，取得下月世界一組附加賽資格。 

鄭明哲還表示，「香港網球賽季」 將繼續為香港帶來不同的網球盛事，值得大家期待。 

