男花世界盃巴黎站｜香港男花隊挫美國奪金 2026年取得好開始

以兩位全運會團體金牌功臣蔡俊彥（Ryan）及張家朗為首的香港男子花劍隊，周日在法國巴黎世界盃團體賽聯同師弟林浩朗過關斬將，決賽硬碰「世二」美國隊，越戰越勇的香港隊以45:38勝出，相隔20個月後，再次登上世界盃團體冠軍寶座。

「世一」蔡俊彥一日前才在同一個比賽奪得個人賽銀牌，休息一天後，他夥拍家朗及浩朗出戰團體賽，他們合力在32強以45:26大勝卡塔爾、16強45:30勝波蘭隊及8強以45:34勝獨立隊，值得一提是這支獨立隊在16強爆冷以45:41勝世界排名第一的意大利隊，率先為港隊鏟除一隊勁敵；在4強遇上日本宿敵，港隊由頭帶到尾下以45:32殺入決賽。

決賽面對強頑的美國隊，港隊照舊派出Ryan、家朗及浩朗出擊，今仗除了Ryan及家朗都交出水準表現外，值得一讚是同樣是左手的年輕小將林浩朗，他面對每位排名都比自己高得多的美國對手都毫無懼色，不時打出驚喜，包括在他負責的第4節，曾出現領先情況，而守尾門的Ryan更再次繼個人賽決賽後再次面對陳海翔，今次贏得漂亮打出5:0的成績帶領港隊以45:38埋齋。

2025-2026年賽季才於去年11月展開，香港男花隊已打了3站世界盃，但在去年11月的西班牙站和上月的日本站分別只排第5名和第13名，結果巴黎站就成為港隊在本賽季開齋的一站。

記者：徐嘉華