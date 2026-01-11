香港網球公開賽｜男單決賽布力克2：0勝穆錫迪 布力克：香港在我心中永遠是一個特別的地方 !

香港網球公開賽2026男單決賽，今日在氣氛熾熱的維多利亞公園網球場上演。世界排名第11位的哈薩克猛將布力克（Alexander BUBLIK），力戰1小時38分鐘，以直落兩盤擊敗排名第7的意大利星將穆錫迪（Lorenzo Musetti），贏得個人首座ATP250巡迴賽香港站冠軍。

維園中央場近乎爆滿，多位重量級嘉賓到場支持，包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩為賽事擲毫，場面盛大。球迷情緒高漲，不斷為兩位頂尖球手打氣。決賽由頭號種子穆錫迪與二號種子布力克交鋒。首盤戰況緊湊，雙方互保發球局，更各自打出「Love Game」，一路拉鋸至6:6。進入搶七決勝局，布力克展現強大心理素質，於關鍵時刻連取5分，以7:6（7:2）拿下搶七，先拔頭籌。

次盤，布力克延續強勢。雖然雙方互破發球局，但布力克在關鍵分上表現更為穩健，於第5局再度破發，確立優勢。最終，布力克在第9局把握對手失誤，再度破發，以6:3鎖定勝局，直落兩盤捧走冠軍獎盃。

布力克：香港在我心中永遠是一個特別的地方 很有家的感覺

賽後，首奪ATP250巡迴賽香港站冠軍的布力克難掩激動。他在接受訪問時表示：「對我來說這不僅是一場普通的比賽，這是我第一次進入世界前十名。所以香港在我心中永遠是一個特別的地方，因為在這裡，我進入了一個我以前想都不敢想的領域。我的意思是，直到今天，我都沒有比賽的壓力，我真的很喜歡這座城市，我肯定會回來吧。 」

隨後他表示十分感謝香港的一切：「每次奪冠都會把冠軍獻給某個人，這次我想把這個冠軍獻給所有一直陪伴著我的人。當然，還有球童們、這座城市，以及所有讓這週如此特別的人。我真的很享受這一切，我已經迫不及待地想明年再來了。謝謝香港。 」

談及香港的比賽環境，他盛讚道 ：「 在這裡非常放鬆，很有家的感覺。你知道，不像平常那​​樣，坐著專車到，有很多安保，很多檢查。感覺很安全，更有家的感覺，我真的很喜歡。 直到今天，我都沒有比賽的壓力，我真的很喜歡這座城市，我肯定會回來吧。 」

記者、攝影：廖偉業