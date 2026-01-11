Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球│ATP香港賽場外選手村人頭湧動 球迷最愛體驗匹克球

即時體育
更新時間：16:24 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:24 2026-01-11 HKT

香港網球公開賽2026今日（11日）於維園上演終極對決，賽場內氣氛熾熱，賽場外的「選手村」同樣人頭湧動，化身為市民的網球主題樂園。大會今年別具心思，不僅讓球迷體驗新興運動匹克球（Pickleball）和VR網球遊戲，更「轉廢為寶」，將球員用過的網球升級再造，變成獨一無二的環保紀念品，讓一家大小都能享受網球嘉年華的樂趣。

匹克球體驗受球迷歡迎

場外的匹克球場全日有不少球迷體驗，包括曾氏父子。曾先生已有廿多年球齡，兒子亦學習網球三四年，父子倆連續第三年入場支持，兒子最愛意大利型男穆錫迪（Lorenzo Musetti），曾先生則欣賞其今日對手、哈薩克好手布力克（Alexander Bublik）。當問到希望邊個選手贏曾先生笑言，最終會支持兒子的偶像：「Musetti 啦，仔仔同媽咪都鍾意佢。 」。談到選手村，曾生大讚「一年比一年進步」，特別是匹克球場讓小朋友能輕鬆參與。首次試玩的他表示：「同網球好唔同，場地小一點沒那麼辛苦，反應不用太快，適合親子一齊玩。」

美國球迷最愛布力克

從舊金山遠道而來的Paige與友人Aurora亦是座上客。Aurora直言是布力克的粉絲，欣賞他幽默、特立獨行的個性，以及與觀眾互動的親和力。她們認為選手村「非常可愛」，氣氛良好。記者、攝影：廖偉業

