NBA│勇士34分大炒帝王 居利27分10助攻唔貪功 大讚畢拿先係贏波功臣

周六(9日)NBA，勇士主場對帝王憑第3節尾段一波13:0的攻勢，徹底擊潰對手，最終大勝137:103。勇士今仗全隊共有賽季新高的39次助攻，當中交出10助攻、27分的史堤芬居利（Stephen Curry）最搶鏡，但他沒有貪功，大讚占美畢拿（Jimmy Butler）帶領替補擴大優勢，才是贏波功臣。

雙方半場拉鋸

雙方在比賽初段一直拉鋸，勇士雖一度領先，但帝王在迪羅辛（DeMar DeRozan）帶領下緊咬不放，半場勇士僅以63:59稍佔上風。換邊後，戰局風雲變色，帝王一度將比分追至僅1分之差，惟他們在第3節最後兩分多鐘突然啞火，連續出現失誤。勇士則把握機會，在居利下場、占美畢拿入替接手後，打出一段13:0的致命攻勢，瞬間將比數拉開至雙位數。

畢拿第3節末段領軍打出13:0攻勢

攻入全場最高27分，兼送出10次助攻的居利，賽後大讚畢拿才是贏波功臣：「第三節末段是決勝關鍵，當時由畢拿帶領副選上陣，為我們奠定勝局。有他在，場上空間變得更開闊，進攻組織亦變得井然有序，這讓你清楚知道在比賽中該做甚麼。」

居利大讚畢拿奠定勝局

主帥卡爾（Steve Kerr）亦和議，直指該節尾聲的攻勢是勝負分野。勇士今仗多點開花，除居利外，後備上陣的米爾頓（De'Anthony Melton）亦高效貢獻19分；畢拿則交出15分、6籃板及6助攻的全面數據。反觀帝王雖有迪羅辛攻入24分，但其餘隊友未能給予足夠支援，韋斯博克（Russell Westbrook）更在末節領到一級惡意犯規，球隊最終只能吞下7連敗的苦果。