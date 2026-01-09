Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公牛主場對熱火延誤2小時後改期 全因地板太潮濕不宜作賽

即時體育
更新時間：17:46 2026-01-09 HKT
發佈時間：17:46 2026-01-09 HKT

美國周四NBA出現罕見一幕，本應在芝加哥當地晚上7點開賽的公牛主場對熱火，因地板潮濕關係延誤2小時後，最終宣佈因場地狀況問題延期。

公牛主場對熱火延誤2小時後改期。AFP
芝加哥天氣異常致場館潮濕 公牛對熱火擇日再戰

公牛本應在周四晚上主場迎戰熱火，然而球迷和球員到場後竟看見另一幅光景，球場上不是有人打波而是一眾工作人員正在拖地，皆因地板上冒出水氣而造成積水。

艾迪巴約和WNBA女友威爾遜在場邊放閃。AFP
場館除了有工作人員一直拖地外亦嘗試開冷氣降低場館溫度。AFP
原因可能因為受芝加哥異常高溫影響伴隨降雨，芝加哥亦發佈了洪水和山洪警報，導致當地相當潮濕，再加上公牛的主場館聯合中心前一晚才舉辦NHL的冰球比賽。場館內的濕度高達60%幾乎是正常的2倍，場館除了有工作人員一直拖地外，亦嘗試開冷氣降低場館溫度，但始終無法解決，最終擾攘2近個鐘後宣佈賽事延期，公牛也表示持票觀眾可以等補賽落實後再入場亦可以選擇退票。

熱火主帥史普士查(Erik Spoelstra)對延誤亦感無奈，他表示：「雙方球員都有抱怨場地狀況，我們確實覺得場地不宜作賽。」他亦補充說：「我們的訓練館裡也有類似的場地，一旦出現冷凝水，大約需要15分鐘才能消散。所以我們對場地狀況能否改善並不抱太大希望。」雖然比賽並沒有如願上演，但一眾球員亦有在場表演各種花式入球，公牛吉祥物Benny更中場背籃射球命中，引起全場歡呼。
 

