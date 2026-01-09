香港網球公開賽｜黃澤林男單八強止步 世界排名飆升18位 直逼最佳 黃澤林：我要證明我唔易對付！

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）週五於維園主場出戰香港網球公開賽男單八強，力戰下直落兩盤4:6、4:6不敵世界排名第7的意大利頭號種子穆錫迪（Lorenzo Musetti），無緣晉級四強，但ATP的世界排名由150位躍升至132位，與其最佳排名（128位）僅咫尺之遙。儘管在周五午後開賽，賽事仍吸引逾九成觀眾入場，氣氛熱烈，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦親臨打氣。賽後Coleman表示自己狀態依然很好，落到場就會搏盡，不會輕易讓對手贏 ：「但我唔會咁容易畀佢哋，唔會咁容易認輸。我要證明畀佢哋睇，我其實都唔容易對付。」

現在最想「唞一唞」 對自己充滿信心：我其實都唔容易對付！

現年21歲的黃澤林坦言現在最想「唞一唞」：「我想休息下先，因為呢幾日都一路都好辛苦，一打完就要恢復，終於可以唞一唞。」雖然止步八強，他對自身狀態充滿信心：「我覺得自己狀態依然很好，知道自己在澳網都可以做到。唔使特登期望自己去到邊度，最緊要落到場就搏盡。如果對手真係打得好好，佢值得贏，但我唔會咁容易畀佢哋，唔會咁容易認輸。我要證明畀佢哋睇，我其實都唔容易對付！」

2026完美起步 最重要一路進步並做足所有嘢

隨後黃澤林直言這是一個完美起步：「2026年第一個比賽就打入我第一個ATP 250巡迴賽八強，係一個好開始。我同團隊方向正確，幫助我提升場上水平，令我同頂尖球手更接近，正正係我一直希望做到。」對於排名逼近個人最佳他表示：「我冇特別設定要去到邊個排名。最重要係知道自己一路進步緊，每一日都保持專業，做足所有嘢， 所有排名同成績自然就會來。」

記者、攝影：廖偉業