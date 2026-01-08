香港網球公開賽｜港將黃澤林ATP巡迴賽男雙創歷史後因搭檔傷退無緣決賽

香港網球公開賽2026今日(8號)傳來令人惋惜的消息。今日歷史性首闖ATP巡迴賽250系列賽男雙四強的香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong），因其加拿大拍檔迪亞路（Gabriel Diallo）受傷退賽，其「黃迪配」組合被迫退出餘下賽事，無緣爭奪決賽席位。

「黃迪配」今於八強激戰逾109分鐘，險勝對手晉級，表現激動人心。詎料賽後傳來壞消息，迪亞路因傷決定退出雙打賽事。根據賽例，二人原定於四強的對手、意大利勁旅穆錫迪（Lorenzo Musetti） 與蘇利高(SONEGO, Lorenzo ) 組合，將自動晉級決賽。

黃澤林雖憾別雙打戰場，但明天男單四強戰將會迎戰頭號種子選手，世界排名第7的意大利名將姆錫迪。