香港網球公開賽｜商竣程直落兩盤挫意大利名將 主場如家晉級八強 賽後表示 ：我喜歡在家的感覺 喜歡在家享受主場的氛圍

香港網球公開賽今日（8號）於維園主網球場上演男單次輪焦點戰，國家隊強將商竣程，直落兩盤擊敗世界排名第39位的意大利名將蘇利高(SONEGO, Lorenzo ) ，強勢晉級八強。賽後接受訪問時商竣程 表示喜歡在香港作賽：「我喜歡在家的感覺，喜歡在家享受主場的氛圍。」

面對實力強勁的蘇利高，商竣程表現穩健。首盤他以6：3先拔頭籌。第二盤戰況膠著，商竣程在關鍵分上處理更為果斷，最終以6：4再下一城，鎖定勝局，全場比賽耗時1小時22分鐘。

商竣程 ：「我喜歡在家的感覺」 主場氛圍激發最佳狀態

賽後商竣程接受訪問時，他直言香港是他的「福地」：「我覺得在這個城市每一年的開始都比較夢幻。前兩年連續進四強，今年打到八強，這裡的氣氛對我來說非常友好。」隨後他表示享受在香港比賽：「我喜歡在家的感覺，喜歡在家享受主場的氛圍。很多香港本地及內地球迷專程來為我加油，帶來的能量對我們贏得勝利很有幫助。 」

傷癒歸來更強大 目標重返世界前五十

談及從傷病中恢復的過程，商竣程坦言一度「有些難過」，但亦視之為提升短處的契機：「用這段時間提高了發球、接發球和預判能力。現在感覺非常不錯，移動能力也慢慢變強，幾乎已恢復100%。」商竣程承認賽前沒有想到能直落兩盤取勝。他盛讚對手蘇利高：「 我覺得他是一個非常難打的選手，爆發力很強，搶點的能力非常好，他的排名也說明他有很強勁的實力。」 對於新賽季目標他表示：「一場一場來，一分一分來。重返世界前100甚至前50是我的目標，但這需要長期的準備與發揮。」

記者、攝影：廖偉業