港超聯｜東方聘文努托利斯出任新主帥 稱高度契合培育年輕球員和長遠發展方向

港超聯球會東方去年宣佈盧比度離任主帥一職，球會今日正式宣佈委任西班牙籍主帥文努托利斯(Manuel Torres)擔任主帥一職。會方稱文努托利斯與球會以青訓為主的發展方向高度契合，能為球隊穩固基礎。

文努托利斯接手東方主帥。東方官方圖片

東方宣佈正式委任西班牙籍主帥文努托利斯擔任主帥一職。東方社交媒體截圖

文努托利斯接手東方主帥 延續專注青訓方向

現年50歲的文努托利斯自1999年開始在西甲球會維拉利爾展開執教生涯，並一直於球隊的青年隊、B隊及一隊服務至2017年，在任期間培育出多位西班牙頂級球員，如洛迪等。他其後亦於西乙FC安道爾及葡甲球會維澤拉擔任助理教練，亦曾擔任薩爾瓦多國家隊助理教練及U20國家隊主教練，持續投身於戰術部署及年輕球員的長期發展工作。東方在公告中表示，文努托利斯擁有多年青訓發展的經驗，其以數據分析、戰術理解及全人發展為核心的執教理念，與球會長遠發展及培育年輕球員的方向高度契合。會方相信其帶隊經驗有助東方在比賽中爭取佳績、發掘並培育年輕球員，為球隊的未來打好根基。