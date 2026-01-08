棍網球｜男子棍網球亞錦賽港隊17:2擊敗國家隊 勇闖附加賽撼紐西蘭拼世錦賽席位

中國香港男⼦棍網球代表隊今⽇（8 ⽇）於「2026 亞太區男⼦棍網球錦標賽」最後⼀場⼩組賽中表現強勢，以 17：2⼤勝國家隊，最終以⼩組第三名完成分組賽，成功晉⾝附加賽，並將於 明⽇早上 5 時（香港時間）硬撼東道主紐⻄蘭，繼續為 2027 年男⼦棍網球世界錦標賽資格⽽戰。

港隊明撼紐西蘭拼世錦賽席位。中國香港棍網球總會官方圖片

男子棍網球亞錦賽港隊17:2擊敗國家隊。中國香港棍網球總會官方圖片

港隊今仗由開局已全⾯掌控戰局，攻守兩端均展現⾼度紀律與效率。中場球員陳俊偉及張海賢各⾃取得⼀個入球，兩⼈更合共送出 7 次助攻，直接參與全隊接近⼀半的入球，成為勝仗關鍵。 全隊多點開花之餘，防守端亦成功限制對⼿發揮。 今屆「2026 亞太區男⼦棍網球錦標賽」同時為 2027 年男⼦棍網球世界錦標賽的資格賽，亞太區合共獲分配 4 個名額，惟主辦國⽇本已⾃動佔去⼀席，其餘 3 個資格將由今屆賽事產⽣。 根據賽制，如港隊能於附加賽擊敗紐⻄蘭晉⾝四強，⽽⽇本在另⼀場附加賽中擊敗韓國（比賽 時間：香港時間明⽇早上 8 時），港隊將即時鎖定 2027 年男⼦棍網球世界錦標賽席位，若韓國擊敗⽇本，港隊則需與韓國進⾏銅牌戰，直接硬碰爭奪最後⼀席世錦賽資格。

男子棍網球亞錦賽港隊17:2擊敗國家隊。中國香港棍網球總會官方圖片

港隊明撼紐西蘭拼世錦賽席位。中國香港棍網球總會官方圖片

港隊明撼紐西蘭拼世錦賽席位。中國香港棍網球總會官方圖片

隊⻑劉興祈賽後表⽰，球隊經過⾸兩天賽事後已逐步進入狀態：「經過頭兩⽇比賽，團隊今場做⾜準備，球員都成功執⾏教練團的賽前部署。這場勝利不單⽌幫助我們出線，亦為明天對紐⻄蘭的關鍵⼀戰打下⼀⽀強⼼針。」

對於港隊成功克服三⽇三戰的嚴峻體能考驗，助理教練陳瀚基表⽰，球隊背後有⼀個運作完善的⽀援團隊作為後盾：「我們擁有非常完整的團隊，包括體能教練及物理治療師，持續監察球 員的⾝體狀況，並協助他們在短時間內加快恢復，以應付密集賽程帶來的挑戰。」，主教練佐藤壯亦⼀直提醒球員保持⾼度⾃律，「包括減少進食垃圾食物，以及確保充⾜的睡眠與 休息，讓⾝體維持在最佳狀態。」此外，陳瀚基亦指出，早前對陣菲律賓⼀仗為球隊帶來寶貴經驗，形容該場比賽「相當有得著」：「這場比賽讓我們學習如何更好地適應球證的執法尺度。 棍網球本⾝是⼀項⾝體碰撞較多的運動，能夠及早掌握當場比賽的執法標準，有助我們減少不必要的犯規，並在場上保持冷靜與專注，從⽽更有效地應對比賽。」