香港網球公開賽｜「黃迪配」搶十險勝德國荷蘭組合 黃澤林首闖ATP巡迴賽雙打四強

香港網球公開賽2026今日（8號）於維園網球一號副場上演精彩男雙八強戰。香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）夥拍加拿大好手迪亞路（Gabriel Diallo），組合激戰逾109分鐘，終以盤數2：1力克德國法蘭森（FRANTZEN GER） 與荷蘭夏斯 (HAASE NED) 組合，強勢晉級四強。而此次勝利更令黃澤林首度躋身ATP巡迴賽250系列賽男雙四強。

「黃迪配」今仗過程驚險。首盤雙方拉鋸至「搶七」，以7:6（7:4）先拔頭籌。次盤戰情緊湊，黃澤林組合再度拖入「搶七」，惜以6:7（5:7）被扳平。決勝盤採「搶十」制，「黃迪配」 組合一度領先6：2，卻被對手追至8：8平手，關鍵時刻連取兩分，終以10：8鎖定勝局。

記者、攝影：廖偉業