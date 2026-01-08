網球｜鄭欽文宣布退出澳網 盼「滿血」回歸：2026賽場見

國家網球「一姐」鄭欽文今日於個人社交媒體宣布，經團隊評估及醫生建議，將退出今年澳洲網球公開賽。她在長文中形容決定「無比艱難」，期盼以百分百狀態回歸，向球迷致歉並承諾「2026賽場見」。

鄭欽文社交媒體宣布退出2026年澳網。鄭欽文IG截圖

鄭欽文在社交平台寫道：

「致所有關心我的球迷和朋友們：

很遺憾地告訴大家，經過團隊的評估和醫生的建議，我將退出2026年澳大利亞網球公開賽。做出這個決定，對我來說無比艱難。墨爾本是我職業生涯的‘福地’，是我獲得大滿貫首勝和亞軍的賽場。我對澳網有著特殊的感情，對在墨爾本公園球場打響復出首戰有著強烈的渴望。

雖然右肘恢復順利，近期冬訓也在全力以赴，但大滿貫級別對抗，對身體有著極致的要求。目前我，還沒有達到自己設定的‘100%戰鬥狀態’的標準。

作為一名職業運動員，‘在場’只是第一步，‘在最佳狀態’才是對比賽、對對手、更是對所有支持我的人的最大尊重。感謝大家一直以來對我的支持，也期待能早日以最佳狀態重返賽場，和一個滿血歸來、健康無畏的我。2026，我們賽場見！」

鄭欽文宣布退出2026年澳網。新華社

現年23歲的鄭欽文為巴黎奧運會網球女單金牌得主。她去年飽受右肘傷勢困擾，於7月接受手術後長期休戰；曾於9月在中國網球公開賽短暫復出，惟只打兩場便再度因傷退賽，其後缺席家鄉的武漢網球公開賽及全運會等多項重要賽事。

