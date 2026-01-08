Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜阿夫迪亞轟41分創生涯高 拓荒者險守一分勝 杜蘭特失絕殺 火箭壓哨補籃超時告負（有片）

波特蘭拓荒者主場上演心跳戰！前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，射落生涯新高41分，關鍵時段連環「2+1」穩局。雖然火箭在末段靠杜蘭特（Kevin Durant）連取關鍵分逼近，並在終場前上演驚險一幕——杜蘭特高難度絕殺不中，伊臣（Tari Eason）壓哨補籃命中，火箭板凳席一度歡呼衝場，但覆核判定補籃超時，入球無效。最終拓荒者以103：102險勝休士頓火箭，喜迎四連勝。

戰況方面，拓荒者下半場大部分時間保持優勢。第四節8分56秒，火箭憑阿門湯普森（Amen Thompson）兩罰追平至84：84，拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）隨即以三分回敬再度拉開。其後雙方你來我往，頻頻上演「And One」對飈。比賽還剩約2分鐘，阿夫迪亞強勢打成「2+1」，拓荒者領先擴至7分；杜蘭特隨即開啟殺神模式，先翻身中投命中，再強突造犯規完成「And One」，在最後1分鐘把比分追至99：101。阿夫迪亞下一回合再度打成「2+1」，為主隊穩住陣腳。

最後時刻，拓荒者以103：100在前；杜蘭特在剩餘5.9秒兩罰全中，火箭追至僅差一分。其後拓荒者發邊線球失誤，火箭重獲球權。終場前2.1秒，杜蘭特迎兩人包夾高難度出手惜未能命中，伊臣隨即補籃壓哨得手，全隊一度慶祝；但經覆核顯示皮球未於計時終止前離手，入球被判無效，拓荒者驚險過關。

個人數據方面，阿夫迪亞今仗狀態火熱，全場41分外加6籃板2助攻，第四節獨取9分，硬抗杜蘭特一波又一波的追擊。杜蘭特此役狂砍37分，追平個人今季得分新高，繼上仗絕殺太陽後再獲絕殺機會，惟今次緣盡一線；伊臣補籃超時，未能救主。兩軍將於兩日後再度於拓荒者主場交手。

