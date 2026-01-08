Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA轟46分 射入高難度絕平中投 雷霆加時賽險勝爵士止頹（有片）

即時體育
更新時間：12:55 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:55 2026-01-08 HKT

衞冕冠軍雷霆驚濤駭浪中止跌！「一哥」基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）今日火力全開，全場轟入46分，常規時間壓哨中投命中逼入加時，加時再取9分，最終帶領雷霆以129：125力挫猶他爵士，終止二連敗。

比賽一波三折。雷霆次節一度拉開至20分優勢，惟半場前被追近至58：53。易邊後爵士手感回暖，末節最後5分鐘更是領先雷霆8分。關鍵時刻，爵士前鋒麥健倫（Lauri Markkanen）在24秒進攻末段補籃得手，反超至114：112。生死一擊，SGA於罰球線一帶強行拔起，在身體失衡情況下依然穩手命中，硬生生把比賽拖入加時。加時賽他續演英雄本色，一人再取9分，寫下逆轉劇本。

SGA此役交出46分、6籃板、6助攻的全面數據，並把個人連續20+得分場次推進至109場，升至NBA史上第二長紀錄。雷霆多點開花，賀姆格連（Chet Holmgren）貢獻23分12籃板，「雙雙」到手；謝倫威廉斯（Jalen Williams）亦有17分進帳。

雷霆近況早前起伏不定，開季曾打出24勝1負的強勢，惟近12戰吞下6敗，前仗更以97：124不敵近況欠佳的黃蜂，錄得二連敗；此役報捷後，球隊繼續守住自2024年4月以來常規賽未曾三連敗的紀錄。

爵士方面，麥健倫表現搶眼，收獲29分13籃板；新秀控衛基安提佐治（Keyonte George）交出25分11助攻；中鋒努奇（Jusuf Nurkic）則錄得15分15籃板「雙雙」，無奈球隊仍吞下五連敗，急需止頹良方。

