NBL｜香港⾦⽜與滿貫達成合作協議 外借楊睿騏⾄甲⼀球季結束

即時體育
更新時間：12:20 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:20 2026-01-08 HKT

香港⾦⽜籃球隊與滿貫籃球隊達成合作協議，將外借球員楊睿騏（Ricky）出戰本季甲⼀賽事，直⾄甲⼀球季結束。

27 歲的楊睿騏司職控球後衛，2023 年加盟香港⾦⽜成為球隊「開國功⾂」，助球隊拿下 NBL 總冠軍兩連霸。楊睿騏與香港⾦⽜於去年完成續約，其進步有⽬共睹，去年底代表港隊參加全運會發揮出⾊，今個賽季亦曾於主場上陣兼得分。

這是楊睿騏⾃ 2024 年後，再⼀次外借到滿貫。香港⾦⽜總經理孫欣偉表⽰：「滿貫⼀直對借⽤ Ricky 表達強烈渴望，經過管理層與教練團慎重研究，決定外借他出戰甲⼀。我們希望 Ricky 可以保持競賽狀態，於季後賽前歸隊，屆時在場上能夠交出更亮眼表現。我們同時希望透過此舉，提升本地聯賽⽔準，繼續推動香港籃球發展。」

香港⾦⽜相信滿貫在得到楊睿騏外借加盟後，可以加強爭冠本錢，我們也期待未來與其他本地籃球團體或機構有更多合作，共同為香港籃球發展⽽努⼒。

