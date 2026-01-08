NBL｜香港⾦⽜主場⼤勝江⻄鯨裕清酒 豪取開季六連勝 阿諾斯克轟入今季新⾼26分領軍奏捷

香港⾦⽜今晚（7 ⽇）續在 2025-26 年全國男⼦籃球聯賽（NBL）主場出擊，在福⽥體育公園體育館迎戰江⻄鯨裕清酒。在阿諾斯克取得今季最⾼的 26 分下，香港金牛以101：68⼤勝對⼿，豪取六連勝，延續今季 NBL 全勝⾛勢。

香港⾦⽜今仗正選陣容為孫晨然、刁展望、盧藝文、巴爾文（Ondřej Balvín）及厄特爾⼆世（Michael Ertel II）。比賽初段，客隊外援科恩⼿感火熱，連續取分，令香港⾦⽜開局略顯被動。惟盧藝文與孫晨然迅速挺⾝⽽出，先後命中空位三分球，配合刁展望多次突破殺入籃底取分，逐步穩住局勢，重拾比賽節奏。其後厄特爾⼆世外線轟入三分，再接應孫晨然後場偷截發動快攻上籃得⼿，助球隊追成 19：19 平⼿。唐才育隨後把握機會，逼使對⼿失誤並成功偷截快攻上籃，協助香港⾦⽜今場⾸次取得領先，反超前 21：19。⾸節餘下時間雙⽅拉鋸，互有攻守，香港⾦⽜⾸節以 26：27 僅落後⼀分。

次節甫開賽，厄特爾⼆世即再度偷截成功快攻得⼿，侯天⼀亦在禁區內把握機會籃底建功，香港⾦⽜隨即反先 30：27。之後就是阿諾斯克（E.J. Anosike）的表演時間，這位 2024 賽季 NBL 得分王火⼒全開，憑藉多樣化的進攻⼿段頻頻取分，內外兼備，單節獨取 15 分，帶領香港⾦⽜以 56：47 領先返回更衣室。

換邊後，香港⾦⽜全⾯掌控戰局，進攻端多點開花，盧藝文、盧杜偉、厄特爾⼆世及巴爾文等⼈輪番得分；防守⽅⾯同樣表現強硬，成功⼤幅壓低江⻄鯨裕清酒的投籃命中率。結果香港⾦⽜在第三節打出⼀段 24：7 的凌厲攻勢，將領先優勢⼀舉拉開⾄26 分，可謂勝負已分。

進入最後⼀節，港將新星吳委峻獲派上場，憑着勤⼒⾛動和靈活⾝⼿，在防守端交⾜功課；進攻⽅⾯亦命中⼀次美妙的擦板入球，表現令⼈留下深刻印象。不過，今場主⾓始終是阿諾斯克，這位外援未有因球隊⼤幅領先⽽放軟⼿腳，依然積極進攻，帶領香港⾦⽜以 101：68 ⼤勝對⼿，豪取開季六連勝，亦是今季 NBL ⾄今唯⼀保持不敗的球隊。

港將新星吳委峻末節獲派上場。楊功煜攝

港將新星吳委峻末節獲派上場。楊功煜攝

⾦⽜今仗延續平均得分的進攻特⾊，12 名上陣球員全部有得分進帳。當中，阿諾斯克攻入全場最⾼的 26 分，創下個⼈今季得分新⾼；厄特爾⼆世亦貢獻 19 分，表現同樣搶眼。

香港⾦⽜總教練解立彬賽後表⽰：「球隊在初段打得比較焦急，後來對攻防作出調整後有了改善。⽬前球隊正處於上升期，我們還有很多地⽅需要練習及改善，賽季還很⻑，希望球員能保持專注。」

香港⾦⽜之後會展開作客之旅，先後遠征江⻄、湖北、焦作及張家⼝，連續應付多場客場硬仗。球隊其後將於 1 ⽉ 20 ⽇重返福⽥主場，迎戰⽯家莊翔藍。