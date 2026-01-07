香港網球公開賽｜迪亞路男單1：2敗黃澤林 賽後大讚：他更穩更成熟了 向他致敬 明日雙打拍住上力爭勝利

香港網球公開賽2026今日(7號)爆出激戰，世界排名第40位的加拿大好手迪亞路（Gabriel Diallo），在先贏一盤的優勢下，遭主場作戰的香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）逆轉，以盤數1：2告負，無緣男單第三圈。迪亞路在賽後大方稱讚黃澤林兩年來的顯著進步，並表示已準備好將單打結果拋諸腦後，專注於雙打爭勝。儘管單打失利，迪亞路明日將與這位剛剛擊敗自己的對手黃澤林再度攜手，出戰男雙第二圈賽事。

迪亞路欣賞黃澤林表現並向其致敬 明日雙打將搏盡爭取勝利

賽後迪亞路接受訪問，談到今日比賽時表示：「我覺得我的開局非常好，顯然我知道Coleman會在第二局，最終在第三局提升自己的水平。我認為有些地方我可以做得更好，總括來說，我的表現非常出色。我會分析我可以改進的地方，然後繼續前進。」

被問到主場觀眾的影響時，迪亞路坦言：「這確實能幫助球員發揮得更好。他理解每位球員都渴望在家鄉比賽，就像加拿大球員每年也只有一次本土賽事機會，因此主場賽事顯得格外重要。他認為黃澤林今天在球迷支持下打出高水準是意料之中，值得這場勝利。」

比較2024年與今日的黃澤林，迪亞路表示十分欣賞：「他的火力依然很強，非常有爆發力。他現在整體上更加穩健，經驗更加豐富，場上也更加成熟。所以向他致敬。」關於明日繼續與黃澤林合作雙打，迪亞路強調：「我們必須把這兩件事分開來看。輸了當然我很失望，但你必須把這些放在一邊，明天我們還有任務在身，我們會盡我所能做好準備，爭取勝利。」

明天次輪雙打賽事「黃迪配」將會迎戰德國選手法蘭森（FRANTZEN GER）/ 荷蘭選手夏斯 (HAASE NED) 組合。

國家隊吳亦炳以總盤數（1：2） 逆轉敗俄羅斯球手，無緣晉級第三圈賽事。廖偉業攝

國家隊吳亦炳(左)俄羅斯球手盧比利夫 (RUBLEV, Andrey)（右），無緣晉級第三圈賽事。廖偉業攝

而國家隊吳亦炳以（6：3 ）、（2：6 ）、（1：6 ），總盤數1：2逆轉敗俄羅斯球手盧比利夫 (RUBLEV, Andrey)，無緣晉級第三圈賽事。

記者、攝影：廖偉業