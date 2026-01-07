Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜港網「一哥」黃澤林2：1逆轉勝迪亞路 歷史性闖入ATP巡迴賽男單八強 將挑戰賽事頭號種子

即時體育
更新時間：19:12 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-07 HKT

香港網球公開賽2026今日（7日）在維多利亞公園網球主場上演激動人心一幕！香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）在球迷震耳欲聾的助威聲中，激戰2小時29分鐘，以盤數2：1反勝自己的雙打拍檔、加拿大好手迪亞路（Gabriel Diallo），歷史性闖入ATP巡迴賽男單八強，寫下香港網球新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨打氣，樂壇天王陳奕迅更是連續三日現身，力撐這位21歲的香港「一哥」 。賽後黃澤林表示：「 網球就是這樣，我們互相激勵，挑戰極限，這才造就了今晚一場精彩的比賽給觀眾。」並且呼籲球迷下場叫齊所有朋友來球場打氣。  

 世界排名第150位的Coleman，面對排名高出自己110位的雙打拍檔迪亞路，開局稍顯緊張，首盤後連失3局，之後再以1：6先失一盤。然而第二盤他重整旗鼓，與對手展開拉鋸，關鍵時刻頂住壓力，以7：5扳回一城。決勝盤戰況白熱化，黃澤林一度領先5：2後被追至5：5平手。此時他展現強大心臟，於第11局「Love Game」破發，最終一局戰至局點，連取2分，最後以7：5再贏一盤，總盤數2：1實現逆轉勝。

黃澤林首次打入ATP巡迴賽八強 ：希望下一場大家叫齊所有朋友來球場打氣

賽後黃澤林接受訪問時坦言：「 感覺太不真實了！首次打入ATP巡迴賽八強，而且是在主場這麼多人支持下完成。 因為這是在主場。我不想在其他地方輸掉我職業生涯的第一場ATP四分之一決賽。讓我們繼續努力，繼續追逐夢想。 」 

對於擊敗雙打拍檔迪亞路，他形容感受特別：「我們是很好的朋友，第一場雙打合作無間。網球就是這樣，我們互相激勵，挑戰極限，這才造就了今晚一場精彩的比賽給觀眾。」 被問到如何克服排名差距，Coleman強調是心理關口：「教練一直鼓勵我，說我的水準和他們完全一樣。我要做的就是相信自己可以和他們抗衡，甚至贏他們。現在打到八強，我知道我可以繼續衝上去！」 

晉級後，黃澤林將挑戰賽事頭號種子、世界排名第7的意大利名將姆錫迪（Lorenzo Musetti）。他表示：「這將是一場精彩的比賽，我真的很興奮。希望能打好，享受我的第一場ATP八強賽。」他更呼籲球迷：「希望下一場大家叫齊所有朋友來球場打氣。」 

世界排名第7的意大利名將姆錫迪（Lorenzo Musetti）。廖偉業攝
世界排名第7的意大利名將姆錫迪（Lorenzo Musetti）。廖偉業攝

記者、攝影：廖偉業

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
5小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
4小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
港鐵老翁爭位施襲│馬尾女遭「兜鎚窩面」身心受創 網片瘋傳後失新工 盼緝拿兇徒
突發
6小時前
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
連鎖酒樓飲茶街坊價優惠！早午茶點心$13.8 燒味飯/瀨$19.8 星期一至日都有
飲食
9小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
3小時前
炎明熹風光加盟Sony Music進軍大中華 過檔感受自由：之前被保護 TVB未派員採訪Gigi咁回應
02:48
炎明熹風光加盟Sony Music進軍大中華 過檔感受自由：之前被保護 TVB未派員採訪Gigi咁回應
影視圈
6小時前