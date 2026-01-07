香港網球公開賽｜港網「一哥」黃澤林2：1逆轉勝迪亞路 歷史性闖入ATP巡迴賽男單八強 將挑戰賽事頭號種子

香港網球公開賽2026今日（7日）在維多利亞公園網球主場上演激動人心一幕！香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）在球迷震耳欲聾的助威聲中，激戰2小時29分鐘，以盤數2：1反勝自己的雙打拍檔、加拿大好手迪亞路（Gabriel Diallo），歷史性闖入ATP巡迴賽男單八強，寫下香港網球新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨打氣，樂壇天王陳奕迅更是連續三日現身，力撐這位21歲的香港「一哥」 。賽後黃澤林表示：「 網球就是這樣，我們互相激勵，挑戰極限，這才造就了今晚一場精彩的比賽給觀眾。」並且呼籲球迷下場叫齊所有朋友來球場打氣。

世界排名第150位的Coleman，面對排名高出自己110位的雙打拍檔迪亞路，開局稍顯緊張，首盤後連失3局，之後再以1：6先失一盤。然而第二盤他重整旗鼓，與對手展開拉鋸，關鍵時刻頂住壓力，以7：5扳回一城。決勝盤戰況白熱化，黃澤林一度領先5：2後被追至5：5平手。此時他展現強大心臟，於第11局「Love Game」破發，最終一局戰至局點，連取2分，最後以7：5再贏一盤，總盤數2：1實現逆轉勝。

黃澤林首次打入ATP巡迴賽八強 ：希望下一場大家叫齊所有朋友來球場打氣

賽後黃澤林接受訪問時坦言：「 感覺太不真實了！首次打入ATP巡迴賽八強，而且是在主場這麼多人支持下完成。 因為這是在主場。我不想在其他地方輸掉我職業生涯的第一場ATP四分之一決賽。讓我們繼續努力，繼續追逐夢想。 」

對於擊敗雙打拍檔迪亞路，他形容感受特別：「我們是很好的朋友，第一場雙打合作無間。網球就是這樣，我們互相激勵，挑戰極限，這才造就了今晚一場精彩的比賽給觀眾。」 被問到如何克服排名差距，Coleman強調是心理關口：「教練一直鼓勵我，說我的水準和他們完全一樣。我要做的就是相信自己可以和他們抗衡，甚至贏他們。現在打到八強，我知道我可以繼續衝上去！」

晉級後，黃澤林將挑戰賽事頭號種子、世界排名第7的意大利名將姆錫迪（Lorenzo Musetti）。他表示：「這將是一場精彩的比賽，我真的很興奮。希望能打好，享受我的第一場ATP八強賽。」他更呼籲球迷：「希望下一場大家叫齊所有朋友來球場打氣。」

世界排名第7的意大利名將姆錫迪（Lorenzo Musetti）。廖偉業攝

記者、攝影：廖偉業