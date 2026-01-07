Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐SVNS七人欖球挑戰賽3｜港隊教練高勳目標首仗擊敗湯加建立信心

即時體育
更新時間：16:00 2026-01-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-07 HKT

中國香港男子七人欖球隊周三（7號）於香港體育學院進行公開操練，為即將於本月17至18日在杜拜舉行的「滙豐SVNS七人欖球挑戰賽3」備戰。主教練高勳強調，球隊已從體能、技術到心理完成全面部署，目標在首場擊敗湯加，建立比賽勢頭 ，力圖躋身更高級別賽事。主力球員房傑鋒則矢志要彌補遺憾：「希望今年可以參加上次無緣的亞運舞台。」 

首戰建立比賽勢頭  分階苦練體能和戰術 

港隊將於本月17至18日舉行的七人欖球挑戰賽將硬撼湯加、薩摩亞及哥倫比亞。高勳直言所有對手均非常強勁，但戰略清晰：「第一場比賽對我們來說至關重要，因為它能幫助我們建立比賽勢頭，增強信心。所以我們必須專注於與湯加的比賽，爭取拿下這場比賽 。 」 

主教練高勳詳述備戰策略分兩階段推進：「全運會後球隊稍作休息，隨即於聖誕節前展開5至6周高強度訓練，重點提升體能及高強度對抗能力。本周我們主要完善比賽計畫和戰術，為比賽做好準備。 」

房傑鋒 ：身體健康最緊要 目標瞄準亞運

現年28歲的房傑鋒表示全運會奪金給予他們信心，他說：「 全運會攞到牌係一個強心針，令到我哋覺得自己有實力之餘，相信有返個實力去攞返前年的表現出嚟。 」而新一年，他最大的願望是：「最緊要係身體健康。同埋希望都係想打上一次打唔到嘅亞運，最終最大目標係希望我哋可以入到世界系列賽。 」
 

