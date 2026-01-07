Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜明星賽次輪票選出爐！ 當積續膺票王 「字母哥」東岸領先

即時體育
更新時間：13:07 2026-01-07 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-07 HKT

2026年NBA全明星賽第二輪球迷投票結果周二正式出爐！湖人球星當積（Luka Doncic）繼續以超過220萬的總票數，力壓群雄，穩坐「票王」寶座；而基公鹿的「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）則以超過200萬票，繼續在東岸領先。

當積、約基治、居利穩佔三甲

在西岸方面，形勢與首輪相比變化不大。當積繼續以2,229,811萬票一馬當先。丹佛金塊的「小丑」約基治（Nikola Jokić）以接近200萬票緊隨其後，而金州勇士的「咖哩仔」史堤芬居利（Stephen Curry）則以約184萬票位列第三。雷霆的基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）則分別排在第四及第五位，票數叮噹馬頭。

東岸賓臣緊貼字母哥

東岸的競爭則更為激烈。「字母哥」雖然以2,092,284票繼續領先，但紐約人後衛賓臣（Jalen Brunson）在第二輪投票中票數大幅急升，以超過191萬票，成功超越76人的麥斯（Tyrese Maxey），殺上次席，後者以約190萬票緊隨其後。活塞的狀元根寧咸（Cade Cunningham）及騎士的當路雲米曹（Donovan Mitchell）則分別位列第四及第五。

美國隊 VS 世界隊

今年的NBA明星賽將採用全新的賽制，不再以上屆的東西岸對決，而是改為由兩支美國隊及一支國際隊，進行循環賽。球員的挑選亦不再受位置限制。
球迷投票將佔總票數的50%，而現役球員及媒體評審則各佔25%。投票將於1月14日截止，正選名單將於1月19日公佈。2026年的NBA明星賽，將於2月15日在洛杉磯快艇的新主場Intuit Dome舉行。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
16小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
4小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
5小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
6小時前
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢：沒收到任何不適報告
社會
16小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
2026-01-06 13:00 HKT