NBA｜明星賽次輪票選出爐！ 當積續膺票王 「字母哥」東岸領先

2026年NBA全明星賽第二輪球迷投票結果周二正式出爐！湖人球星當積（Luka Doncic）繼續以超過220萬的總票數，力壓群雄，穩坐「票王」寶座；而基公鹿的「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）則以超過200萬票，繼續在東岸領先。

當積、約基治、居利穩佔三甲

在西岸方面，形勢與首輪相比變化不大。當積繼續以2,229,811萬票一馬當先。丹佛金塊的「小丑」約基治（Nikola Jokić）以接近200萬票緊隨其後，而金州勇士的「咖哩仔」史堤芬居利（Stephen Curry）則以約184萬票位列第三。雷霆的基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama）則分別排在第四及第五位，票數叮噹馬頭。

東岸賓臣緊貼字母哥

東岸的競爭則更為激烈。「字母哥」雖然以2,092,284票繼續領先，但紐約人後衛賓臣（Jalen Brunson）在第二輪投票中票數大幅急升，以超過191萬票，成功超越76人的麥斯（Tyrese Maxey），殺上次席，後者以約190萬票緊隨其後。活塞的狀元根寧咸（Cade Cunningham）及騎士的當路雲米曹（Donovan Mitchell）則分別位列第四及第五。

美國隊 VS 世界隊

今年的NBA明星賽將採用全新的賽制，不再以上屆的東西岸對決，而是改為由兩支美國隊及一支國際隊，進行循環賽。球員的挑選亦不再受位置限制。

球迷投票將佔總票數的50%，而現役球員及媒體評審則各佔25%。投票將於1月14日截止，正選名單將於1月19日公佈。2026年的NBA明星賽，將於2月15日在洛杉磯快艇的新主場Intuit Dome舉行。