NBA｜雲班耶馬傷癒火速 後備出場高效轟30分 但無緣決勝時刻 馬刺一分憾負灰熊（有片）

馬刺頭牌雲班耶馬（Victor Wembanyama）今日復出即交「高效」演出，作客對灰熊一役由第六人登場，只打21分鐘便斬獲30分。惟馬刺末段未遣他出戰關鍵時刻，最終以105：106一分飲恨，復出喜訊未能化作勝利。

這名法國長人早前因左膝骨瘀連缺兩場。馬刺沿用今季對其傷患管理的審慎方案，延續此前左小腿拉傷後的復賽步調——先由後備上陣、逐步加負荷。賽前熱身已可見雲班耶馬身體狀況良好，他甚至直接起跳用腳踢中籃網中的籃球，令人驚嘆其天賦驚人。

比賽開始後雲班耶馬亦證明自己恢復良好，他今仗手感火熱、狀態鋒利，出場21分鐘即轟下30分，外加5籃板3助攻。惟可惜雲班耶馬今場受出場時間限制所限，決勝攻防未見其身影。終場前一攻，隊友霍斯（De’Aaron Fox）中距離被封走，馬刺客場以一分之差惜敗，亦是今季雲班耶馬以後備身份出戰時，球隊首次吞敗。

馬刺主帥莊遜強調，球隊對雲班耶馬復康進度具信心，管理仍會審慎：「他付出很多，我們也看到足夠證據讓他復出。不過這會是動態、持續平衡的情況，不會只限於今季。」消息指，雲班耶馬下一戰對湖人將列入出賽存疑名單；若今場後身體反應理想、無殘留不適，預計可披甲。

雲班耶馬於新年夜對紐約人一役爭搶籃板時不慎過度伸展膝部，當場抱膝退下。隨後核磁共振顯示無韌帶撕裂，本場為休戰後再度歸隊。累計今季已因傷缺陣14場，按聯盟65場出賽門檻，他最多只能再缺4場，否則將失去季後獎項評選資格。對於該門檻是否影響用人，莊遜直言：「變數很多，這也是其中之一。雲班耶馬的年齡、球隊磨合期以及戰績等，都是考量。但他的長期健康會優先考慮。」

回顧本季，雲班耶馬曾因左小腿拉傷缺席12場，於12月13日NBA盃四強對雷霆復出，先以替補打了6場，至12月27日對爵士才重返正選。莊遜笑言這位狀元多次向教練團「游說」提前復出：「他一向直來直往——『我可以打、我準備好、我沒問題。』我們尊重他的鬥心，但也提醒自己要以他的長遠利益為先，因為他對聯盟太重要，值得被好好保護。」

數據方面，雲班耶馬目前領銜馬刺三項主要數據，場均24.0分、11.6籃板及3.0封阻。馬刺下一仗作客湖人，雲班耶馬的上陣與狀態，勢成焦點。

