香港網球公開賽｜港網「一哥」黃澤林直落兩盤擊退拿方尼 明日上演「兄弟鬩牆」與雙打夥伴迪亞路爭入8強

香港網球公開賽2026今日上演精彩對決，主場出擊的香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong），在維園中央球場球迷的吶喊助威下，激戰1小時41分鐘，以直落兩盤6：3、7：5擊退世界排名第72位的阿根廷好手拿方尼（Mariano Navone），強勢躋身男單16強。雖然是在平日比賽，但仍有許多觀眾入場支持Coleman，打氣聲此起彼落，樂壇天王陳奕迅更連續兩天到場支持coleman。明日Coleman將與雙打夥伴迪亞路爭奪半準決賽席位。

目前世界排名150名的黃澤林首盤與對手周旋至3：3後，突然提升狀態，憑藉更主動的進攻連下三局，以6：3先聲奪人。第二盤戰況更趨白熱化，雙方互破發球局至4：4平手。關鍵時刻，拿方尼一度領先5：4，將港將推向懸崖邊。黃澤林在壓力下爆發驚人戰鬥力，於第10局對方發球局連取四分迅速回破，扳平5：5，繼而在自己的發球局再度強勢「派蛋」，最終以7：5鎖定勝局，贏得全場掌聲。

黃澤林感謝主場球迷 鍾意在日間作賽

賽後黃澤林多次感謝主場球迷的支持。被問及開局取勝的感受，他表示：「這場勝利意義重大，因為在主場作戰並不容易，尤其是在所有主場觀眾面前比賽，壓力總是很大的。所以我很高興能夠順利晉級首輪。我覺得我今天表現得相當不錯，尤其是在應對壓力和緊張情緒方面。 」

黃澤林亦特別提到比賽時間較往年提早，更符合他喜好在日間作賽的習慣。「難得我打四點幾。大家都未放工講真，但都唔少球迷嚟支持我。場地最後都差唔多坐滿，我都覺得好開心。今日比前兩年就早少少開波了。我比較鍾意喺日頭打啦，所以呢樣嘢都都幫到我唔少，始終我唔係好鍾意好凍，可能慣咗香港好熱。 」黃澤林將於明日（7日）出戰16強賽，與雙打夥伴迪亞路上演「兄弟鬩牆」之戰，爭奪半準決賽席位。

記者、攝影：廖偉業