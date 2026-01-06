Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜金塊主力全體休息 殘陣大打爭氣波加時125:124挫76人

即時體育
更新時間：18:36 2026-01-06 HKT
發佈時間：18:36 2026-01-06 HKT

周一正經歷背靠背作客之路的金塊，相隔一日後今戰作客76人讓占姆梅利(Jamal Murray)輪休，加上避免剛復出基斯甸般恩((Christian Braun)和艾朗哥頓(Aaron Gordon)再受傷同樣選擇休息，意味今場金塊將以2陣出戰，但今戰卻大打爭氣波，在面對有安比(Joel Embiid)和麥斯爾(Tyrese Maxey)的76人亦不落下風，最終加時更以125:124力壓主隊取勝。

安比空砍32分 金塊2陣加時險勝76人

今仗金塊在主力休息和約基治(Nikola Jokic)受傷下可謂以殘陣赴會，然而今仗金塊奇兵盡出，由披頓屈臣(Peyton Watson)和謝倫碧𠎀(Jalen Pickett)挺身而出，半場就打成58:58平手，但之後76人眾將爆發，第三節完結將比數打成93:87，但進入到末節金塊一開始直接猛攻打出一波14:0，直接反超比分，但隨後雙方再陷入拉鋸，其後更再度戰平需要加時分勝負，最終金塊在最後時刻頂住壓力以125:124力壓76人。

金塊今戰有披頓屈臣和謝倫碧𠎀擔起大旗，前者打入24分外加7籃板4助攻，而後者亦攻入29分5籃板7助攻，另外亦有拿京(Zeke Nnaji)21分8籃板。而76人則有安比攻入全場最攻的32分外加10籃板，麥斯爾也貢獻了28分6籃板6助攻和4抄截，可惜未能取勝。

