NBA｜球證搶鏡 居爾暴怒被逐+居利六犯離場 勇士作客一分憾負快艇（有片）

勇士今日作客以102：103惜敗快艇，第四節風波不斷，球證搶鏡。主帥居爾（Steve Kerr）連吞兩個技術犯規被驅逐，當家球星居利（Stephen Curry）亦於最後43秒六犯畢業，錯過最後一攻，球隊最終一分飲恨。

判決爭議引爆衝突

第四節開局不久，球證連串判決惹怒勇士教練團。末節尚餘8分44秒，勇士僅以74:78落後4分，居利突破後在遭遇犯規的情況下神奇拋投命中，但被球證判定犯規在先，入球無效，錯失「And one」機會。居利當場情緒激動跳起，滿面驚訝，對於球證的判罰表示不解。賽後居利無奈表示：「通常這種情況會算進球繼續打。我很少見到延遲鳴哨，然後說是犯規，接著又說不算進球。」

在勇士下一個進攻回合，場上再現爭議判罰。勇士隊小披頓（Gary Payton II）上籃被快艇約翰哥連斯（John Collins）拍下，球證並無表示，比賽繼續但轉播鏡頭顯示皮球已觸板再被封阻，按規則應判干擾球。該次誤判隨即引發快艇快攻，居利迫不得已落手犯規，再吃個人第5犯。

連續兩次爭議判罰令勇士主帥居爾情緒失控，他衝入場內指責裁判，據報更出言辱罵，雖然被助教拉開，但最終連吞兩T被逐。雖然賽後當值裁判組長於聯合報告中承認誤判，坦言：「該回合應判定為干擾球違例。」，但無疑這個判罰大大影響了比賽走勢。

SNOOP COMMENTATING DURING STEVE KERR EJECTION 😅 pic.twitter.com/p9x4lI3rlu — Bleacher Report (@BleacherReport) January 6, 2026

末節反撲仍差一口氣

雖然折損主帥，勇士反而被激起鬥志，末節淨勝9分追至只差一球。居利在最後兩分鐘連中兩記三分，全場攻下27分，把分差縮至一分。然而比賽末段他在爭搶防守籃板時伸手犯規，累積第6犯離場，居利賽後亦承認該判罰無可厚非。這是他自2021年以來首次六犯離場，最終只能在場邊目睹隊友錯失絕殺機會：占美拔拿（Jimmy Butler）壓哨後仰跳投偏出，勇士以1分見負。

全隊撐居爾

賽後包括居利、占美拔拿及戴文格連（Draymond Green）在內的勇士眾將賽後均表示理解並感謝居爾的情緒宣洩，認為其為球隊挺身而出。居利更指，若非居爾先發作，他自己也難抑怒氣：「講實話，我原本也想生氣發作。我很欣賞居爾的做法，這兩次判罰真的很離譜，今晚總會有人站出來做這件事。」