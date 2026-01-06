Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜杜蘭特三分絕殺手刃舊主 賽後直言被太陽「踢走」 被當「替罪羊」（有片）

2026-01-06
2026-01-06

火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今日作客硬撼前東家鳳凰城太陽，上演讀秒絕殺戲碼，最終以100：97險勝。賽後他自認當年成為球隊「替罪羊」，被太陽「踢走」，直言此勝意義非凡。

在今日的比賽中，火箭與太陽一直激鬥至比賽最後一刻。第四節最後5秒，雙方打成97：97。火箭中線開球交到杜蘭特手上，他運球至弧頂外迎住防守硬射，27呎超遠三分應聲入網，鎖定勝局。全場杜蘭特攻入26分，另有10籃板、4助攻，成球隊致勝關鍵。

自言被當「替罪羊」

談到絕殺前東家太陽有什麼意義，這位15屆全明星不諱言：「當然。那是我本不想離開的地方。這是我第一次——不想太誇張，但我要說——被一個地方踢了出來。」杜蘭特今夏由太陽被交易至火箭，換回D布魯士（Dillon Brooks）與謝倫格連（Jalen Green）等人。他續指：「我被人踢走，覺得自己成了球隊所有問題的替罪羊。今天對陣他們，感覺就是不一樣。很痛，因為我把全部努力、愛與關懷都給了太陽、鳳凰城與亞利桑那。不過這就是生意，這行的規則。打前東家，肩上總會肩負一些東西。」

老而彌堅 只為證明仍可一戰

現年37歲的杜蘭特在2023年2月自籃網轉投太陽，效力兩季半，兩個完整賽季均入選全明星；惟戰績未如理想，2023-24球季止步首輪，上季更無緣季後賽。他表示：「對太陽球員我只有愛，但我就是想擊敗那支球隊，證明我油箱裡還有油。雖然我老了，但我仍然能打。面對前東家，每個球員都會有這種念頭，這不是惡意，只是競爭心作祟。」至於情緒是否延續，他笑言：「等我今晚回到家，大概就不會記得了——好吧，我會記得，但會盡量放下，向下一場邁進。」

